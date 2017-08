I DELITTI DELLA SALINA/ Anticipazioni 25 agosto: esistono diversi assassini? (ultima puntata)

I delitti della Salina, in prima Tv su Canale 5S

I DELITTI DELLA SALINA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 25 agosto 2017, Canale 5 trasmetterà l'ultimo episodio della miniserie I Delitti della Salina, in prima Tv per le reti in chiaro. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: una giovane trentenne, rinchiusa all'interno di una clinica psichiatrica, inizia ad avere alcune visioni su una mano mozzata. Isabelle (Emilie Deville) disegna tutto su un foglio, che in seguito verrà posto all'attenzione di Franck (Bruno Madinier), il Capitano di Gwenrann, un paesino sulla costa atlantica della Bretagna. Sicuro che l'evento nasconda molto di più che i deliri di una malata psichiatrica, Franck verrà informato in seguito del ritrovamento dell'arto in una delle saline della cittadina. Il Capitano decide così di avvalersi dell'aiuto dell'antropologa forense Marion Ravel (Ingrid Chauvin), a cui chiederà di effettuare delle analisi sull'arto ritrovato. Al tempo stesso dovrà fare i conti con un nuovo problema, non appena in città accadranno diverse scomparse. Sicuro che dietro agli eventi ci sia un serial killer, Franck seguirà le poche tracce che riuscirà a trovare, rischiando tuttavia di ferire il braccio destro Olivier (Frank Geney) durante una sparatoria. Nel frattempo, Marion scopre grazie ai test sulla mano che la vittima potrebbe essere una donna scomparsa alcune settimane prima. Le indagini di Franck e Marion inizieranno tuttavia ad attirare le attenzioni del killer e non solo, tanto che la specialista troverà una seria un biglietto minaccioso al di fuori della propria porta. Nello scritto viene invitata ad allontanarsi dalla città prima che sia troppo tardi, ma la presenza del misterioso interlocutore nell'edificio spingerà Marion verso un grande pericolo. La donna si precipita infatti all'esterno per inseguire lo sconosciuto, fino ad arrampicarsi su di un'impalcatura da cui rischia di cadere. L'arrivo tempestivo di Franck impedirà tuttavia il peggio. Intanto, la task force trova il corpo di un'altra donna nelle saline, questa volta uccisa 80 anni prima. Una ex fidanzata di Franck, Mathilde (Stéphanie Pasterkamp) entra inoltre in contatto con il killer e viene rapita mentre sta conducendo delle ricerche personali. Grazie ad alcuni indizi sull'arto ed ai disegni di Isabelle, Franck e Marion riusciranno a trovare un altro corpo e Mathilde, in forte stato di shock. Il Capitano inoltre mancherà di poco il killer, che fuggirà in velocità e che lascerà sul posto un carillon.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 3

Dopo aver realizzato che gli ultimi corpi ritrovati appartengono ad alcune vittime del 1918, il Procuratore decide di togliere il caso a Franck. Grazie ad un diario, il Capitano scoprirà che il serial killer degli inizi del 1900 era in realtà lo psichiatra Adrien Creuzot, il nonno di Pausl, che morì quello stesso anno di epidemia spagnola. Si scopre inoltre che lo psichiatra aveva amputato una mano durante le battaglie di Verdun. Il successivo omicidio di coppia avverrà inoltre nel giro di 48 ore e per Franck diventa basilare riuscire ad individuare un'altra nipote di Creuzot. Sospetta inoltre ancora di Carbonnier, ma la situazione cambierà del tutto quando si scoprirà che Marion è una delle discendenti del serial killer.

ANTICIPAZIONI PEPISODIO 4

Il Procuratore Farche non vedrà l'ora di riprendere Franck pubblicamente ed umiliarlo. Nel frattempo, Isabelle viene rapita e nelle saline viene ritrovata un'altra mano. Olivier ed il team forense riusciranno invece a dimostrare che il Capitano è innocente ed in seguito Isabelle verrà ritrovata nell'ala abbandonata della clinica di Creuzot. Sul posto viene rinvenuto inoltre un altro indizio che potrebbe identificare il killer, un altro strumento con cui in passato ha torturato un adolescente, che ora dovrebbe avere 40 anni. L'invecchiamento dell'impronta digitale rivelerà che cosa è accaduto in passato...

