IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi (oggi, 25 agosto 2017)

pellicola di genere commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ALBERTO SORDI

Il presidente del Borgorosso Football club, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 16.20. Una pellicola di genere commedia che vede come protagonista il mai dimenticato attore italiano Alberto Sordi. La pellicola che è stata prodotta in Italia nel lontano 1970, oltre a Sordi vede attori del calibro di Tina Lattanzi e Margherita Lozano, e si pone come una pellicola antesignana della comicità italiana, che tanto successo ha avuto nel mondo. Il film è stato diretto da Luigi Filippo D'Amico, e si basa su un soggetto scritto dallo stesso Sordi. Il film è stato più volte programmato sui piccoli schermi televisivi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo di audience tra gli amanti del genere. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla vita di Benito Fornaciari, un impiegato del Vaticano che alla morte del padre Libero riceve in eredità la squadra di calcio del Borgorosso, un piccolo paesino romagnolo. Benito ha tutti altri interessi nella vita, ed il calcio non è minimamente nei suoi pensieri, egli è un esperto di francobolli, e perciò vede l’eredita più come una pesante incombenza che come una gioia. Recatosi nella sede della sua nuova squadra trova un team ultimo in classifica, a causa anche dei risultati pessimi e dell’inadeguatezza dello staff di calciatori e tecnici. Benito come prima mossa ingaggia un allenatore straniero, lo pseudo stregone peruviano José Buonservi. I risultati negativi non cambiano, cambia solamente l’ostilità con il quale il paese accoglie il nuovo presidente, questo convince Benito a licenziare il nuovo allenatore. Benito prende in mano le redini del team, e grazie ai suoi metodi a volte poco ortodossi, riesce a far risalire in classifica il Borgorosso. All’epilogo della risalita vi è lo scontro con i rivali storici della Sangiovese, Benito non sopporta la tensione, e nel momento in cui alla sua squadra perde a causa di un rigore, entra in campo litigando con l’arbitro. La sua entrata in campo da l’avvio a una invasione di campo, e la partita viene sospesa, con il Borgorosso che perde a tavolino. La successiva esautorazione del presidente viene contrastata con la falsa notizia dell’ingaggio di Omar Sivori, ingaggio che di fatto è una bufala ma che riesce ad allontanare una cordata di investitori, che voleva subentrare a Benito, ma che sono spaventata dall’ingaggio dell’asso pallonaro italo argentino Benito non si arrende e nonostante il fallimento della sua squadra rientra nuovamente in pista, con una popolarità aumentata tra i tifosi per i suoi metodi abbastanza spicci, e con la sua grande flessibilità che lo porta a raggiungere la prossima sede di gioco insieme ai giocatori a bordo di un carro …bestiame.

© Riproduzione Riservata.