IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 25 agosto: Emilia mette fine al suo rapporto con Cristobal

Il Segreto

Emilia, ormai stanca dei continui soprusi, nell'ultima puntata de il Segreto ha messo fine ai suoi rapporti con Cristobal Garrigues. La locandiera, però, teme profondamente per l'incolumità di suo marito, che potrebbe essere il bersaglio prediletto diuna vendetta dell'ex intendente. Preoccupata per la sorte di Alfonso, infatti, la locandiera si recherà in carcere dopo aver affrontato a muso duro l'Garrigues e qui dirà ad Alfonso di mantenere alta la guardia, dal momento che teme per la sua incolumità. Quale sarà la nuova mossa di Cristobal? Il nuovo proprietario della villa dei Montenegro si vendicherà per il torto subito da Emilia attentando alla vita del povero Alfonso? Allo stesso tempo, anche Francisca e Raimundo cercheranno un modo per contrastare il dominio assoluto di Cristobal, ma prima di andare avanti, la Matrona confesserà all'ex oste qualcosa di molto importante. Di cosa si tratta?

LA TREGUA FRA NICOLAS E ROSARIO

A Puente Viejo, dopo tanta sofferenza, nell'appuntamento di oggi tutto il pubblico de Il Segreto potrà assistere finalmente a un lieto fine. Dopo l'intercessione di Don Anselmo, che ha parlato con Nicolas esponendogli la grande sofferenza di Rosario, verrà sancita finalmente la pace fra i Castaneda e il fotografo. Il vedovo di Mariana, infatti, metterà da parte ogni rancore e, dopo aver riabbracciato sua suocera Rosario, darà la possibilità alla piccola Guanita di rivedere tutti i suoi parenti. Per Rosario, dopo tanta sofferenza, si aprirà finalmente uno spiraglio di luce, dal momento che Nicolas, almeno per il momento, è intenzionato a farle svolgere il ruolo di nonna a tempo pieno. Riuscirà questa nuova avventura a risollevare le sorti di Rosario, di recente profondamente turbata dalla morte di Mariana e dalla improvvisa malattia di Candela? L'appuntamento con il Segreto è come sempre alle 18.45, su Canale 5.

