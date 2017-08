JUSTIN BIEBER/ Il cantante di Friends avvistato con Kourtney Kardashian

Justin Bieber invita a messa Kourtney Kardashian

Invito speciale per Kourtney Kardashian: la star americana, abituata a serate modaiole all'insegna del divertimento sfrenato, è stata avvistata con Justin Bieber all'interno della Hillsong Church. Il cantante fa ormai coppia fissa con il pastore Carl Lentz, a tal punto che c'è persino chi ipotizza un probabile legame di natura amorosa. In realtà, l'interesse della popstar è "castamente" spirituale. Resta di fatto che quella delle conversioni tra vip è ormai una specie di moda, che coinvolge non solo Selena Gomez, ma anche i più insospettabili come Younes Bendjma e, appunto, Kourtney. Così come Selena, la sorella di Kim è molto amica di Justin, e più volte si è vociferato di una loro possibile relazione. Attualmente, però, Kourt è fidanzatissima, e Justin è più preso da altre questioni.

IL CAMMINO DI FEDE

"Onestamente, vorrei vivere come Gesù", dichiarò nel 2015 in un'intervista a Complex. Risale ad allora l'inizio del suo cammino religioso. "Non essere Gesù. Non potrei mai, non voglio essere frainteso. Ha creato una bellissima via per amare le persone ed essere gentili. Se ci credi, lui è morto per i nostri peccati". In quell'occasione, Justin Bieber chiarì di non sentirsi particolarmente vicino alla dottrina della chiesa, per via di quelle "cose davvero strane che si sentono in giro" e quell'attitudine all'"io credo più di te" di alcuni cristiani. La sua opinione pare essere cambiata, dal momento che Justin è ormai un frequentatore assiduo della Chiesa americana: "Abbiamo la più grande medicina di tutte, e il suo nome è Gesù Cristo", dice. Poi ancora: "È un guaritore. Ecco cos'è. È tempo che ora tutti condividano i loro pensieri, che facciano sentire le loro voci, in qualsiasi cosa credano. Ditelo. Io non riuscivo più a tenere dentro questa cosa".

