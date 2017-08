LA LAMPADA DEI DESIDERI/ Su Canale 5 il film con Roger Nix e Jason London (oggi, 25 agosto 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

ROGER NIX E JASON LONDON NEL CAST

La lampada dei desideri, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 16.30. Una pellicola drammatica del 2011 che è stata diretta dal regista Tracy Troast ed interpretata da Roger Nix e Jason London. Jason London è un noto attore americano famoso in Italia per aver preso parte a diverse serie tv di successo andate in onda negli anni 90, come Settimo cielo e Criminal Minds. Il film La lampada dei desideri è stato interamente tratto dal romanzo di Jim Stovall ed ha richiesto l'impiego di un budget davvero molto ridotto, che non ha superato 1 milione di dollari. Davvero una somma esigua se confrontata con la media degli investimenti richiesti dalla maggior parte dei film hollywoodiani. La lampada dei desideri non è stato mai distribuito nelle sale cinematografiche, essendo stato prodotto esclusivamente per la tv. È stato poi distribuito in versione home video ottenendo un discreto successo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia, interpretato da Jason London, è Stanley Walters. L'uomo è felicemente sposato con Lisa ed insieme, i due trascorrono una serena vita matrimoniale in una tranquilla cittadina della provincia americana. Tutto va per il verso giusto, anche la loro vita professionale che è costellata da successi e grandi soddisfazioni. Il loro rapporto poi diventa ancora più solido dopo la nascita del loro primo figlio, che rende la loro storia d'amore ancora più bella e profonda. Ma quest'equilibrio prefetto sarà purtroppo interrotto da un terribile evento che sconvolge letteralmente la loro vita. Il figlio della coppia muore infatti in un terribile incidente. La perdita del piccolo provoca una profonda rottura nella coppia. Il rapporto di Lisa e Stanley inizia deteriorarsi, in quanto ognuno dei due incolpa l'altro per ciò che è accaduto, senza riuscire a riconoscere che in realtà la morte del piccolo è riconducibile esclusivamente al caso. La rottura tra i due diventa insanabile fino a spingere Lisa e Stanley alla separazione definitiva, ponendo così fine al loro matrimonio. Prima che la separazione arrivi a compimento, si presenta loro uno strano individuo che asserisce di essere in possesso di una fantomatica lampada, in grado di riuscire ad esaudire ben tre differenti desideri. L'arrivo dell'uomo misterioso e di quello strano marchingegno ridarà a Lisa e Stanley la speranza e la forza di andare avanti. I due riusciranno a superare le loro divergenze e a proseguire la loro meravigliosa storia d'amore, ricordando il loro piccolo nei giorni a venire.

© Riproduzione Riservata.