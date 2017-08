LINEA DI SEPARAZIONE/ La fine della Seconda Guerra Mondiale. Anticipazioni del 25 agosto

Linea di separazione, in onda su Rai 3

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 AGOSTO: LA SERIE

- Al via nella prima serata di Rai 3 di oggi, venerdì 25 agosto 2017, la miniserie tedesca Linea di separazione, in prima Tv assoluta. Il format andrà in onda con il suo primo episodio,"Il mattino dopo la guerra". Dal titolo originale Tannbach-Line of separation, lo show annovera nel suo cast Heiner Lauterbach, Ronald Zehrfeld, Nadja Uhl, Natalia Worner, Martina Gedeck e Ludwig Trepte, sotto la guida del regista Alexander Dierbach. Lo scenario che verrà approfondito nella trama è quello del 1945, alcuni attimi prima che scocchi l'ora zero per la Germania di quel tempo. Si tratta infatti del momento in cui alcuni fanatici militari nazisti metteranno in atto uno dei loro ultimi attacci contro i concittadini di Tannbach, prima che gli americani giungano in Paese per liberare la popolazione e porre la parola fine alla guerra. Una pace che durerà ben poco, dato l'arrivo imminente dell'esercito russo, che provocherà un'altra ondata di sangue. Conosceremo così i diversi personaggi, caratterizzati da un vissuto completamente diverso. Da un lato scopriremo alcuni dettagli su Georg von Striesow, un proprietario terriero che è ritornato a casa dal fronte e che rimarrà in silenzio riguardo all'esperienza vissuta al fronte. Dovrà tuttavia trovarsi ben presto un rifugio in seguito all'attacco, perdendo al tempo stesso la moglie, uccisa nel cortile di casa. Verrà poi deportato in Francia come prigioniero di guerra e lo rivedremo poi un anno dopo, fallito dal punto di vista professionale dato che i suoi terreni, così come quelli di molti altri proprietari agricoli, sono stati espropriati come indennizzo di guerra. Liesbeth Erler è invece una sarta che ha salvato la vita ad un giovane ebreo, forse perché le ricordava molto il suo stesso figlio. Donna dai forti ideali nazionalisti, non cesserà di contrastare le azioni dei nazisti anche a discapito della vita della sua famiglia. Dopo essere partita per l'America ed aver cercato una via di salvezza, dovrà ritornare sul suolo tedesco per partecipare al battesimo del nipote, rischiando quindi di essere arrestata. Al fianco della sarta troveremo Lothar Erler, il ragazzo salvato dai campi di concentramento e che ha perso i suoi genitori. Il futuro non sarà tuttavia roseo per il giovane uomo, dato che entrerà in contatto con alcuni contrabbandieri, ma riuscirà comunque a mantenere attiva la popolarità acquistata nella cittadina.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 AGOSTO: LA TRAMA -

Le truppe americane prendono d'assalto il villaggio di Tannbach subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, facendo sperare a tutti i cittadini che il peggio sia ormai passato. I militari dovranno fare i conti tuttavia con le truppe sovietiche, che continuano ad avanzare sul suolo tedesco. Horst Vöckler riuscirà a fuggire ed a nascondersi in un villaggio nelel vicinanze, ma verrà tradito in seguito dalla madre Hilde, che intende consegnarlo agli americani. Franz Schober sarà invece fra chi continuerà a stare dalla parte di Adolf Hitler, decantandone le gesta con la propria famiglia. Su richiesta di Horst verrà incitato a garantire che a Tannbach rimanga in vigore l'ordine nazista, ma una volta che gli americani avranno preso posto nel paesino, deciderà di collaborare con l'esercito nemico.

