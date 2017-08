Narcos / Netflix, dall'1 settembre torna la terza stagione: andrà bene senza Pablo Escobar? Trailer Video

Narcos

Narcos torna in pista più in forma che mai. La terza stagione della serie firmata da Netflix, ci racconterà le avventure della Dea, concentrata sul Cartello di Cali, l'organizzazione di trafficanti di droga più ricca al mondo. Cosa accadrà? Dopo aver concluso positivamente la caccia a Pablo Escobar, la terza stagione cambia registro e sposta la sua attenzione su altro. Narcos nel frattempo, sarà disponibile su Netflix dal prossimo venerdì 1 settembre. I sostenitori della serie però, si stanno già ponendo un grandissimo interrogativo: si andrà avanti (bene) anche con l'uscita di scena del suo protagonista indiscusso? Sì spera. Naturalmente, con l'arrivo del Cartello di Cali, ci sarà in modo anche di conoscere nuovi personaggi che in qualche modo, avranno l'ingrato compito di sostituire "El Patron". Il metodo di lavoro del nuovo cartello, sarà anche molto diverso da ciò che aveva precedentemente proposto Escobar e anche le azioni, saranno più violente. Sarà un bene? Avremo comunque tempo di poterlo scoprire a breve.

Narcos, dall'1 settembre la terza stagione su Netflix

Oltre ai leader indiscussi del cartello, capitanati dai fratelli Rodriguez Orejuela, Pacho Herrera e Santacruz Londono, ritroveremo anche l'agente della DEA Javier Peña. Spazio poi, così come scrivevamo in precedenza, per nuovi personaggi. Tra gli altri, anche Miguel Angel Silvestre (già noto per Velvet e Sense8) che vestirà i panni dell’addetto al riciclaggio di denaro del cartello. Il cambio di guardia darà il colpo di grazia oppure regalerà alla serie nuove soddisfazioni? Narcos, nonostante la "perdita" di Pablo Escobar, parlerà ancora chiaro. L'attenzione della serie, sarà sempre rivolta al fenomeno che si è sviluppato nell'America centrale e la conseguente lotta delle autorità colombiane nei confronti del traffico di cocaina tra Stati Uniti ed Europa nel corso degli anni '80. La serie, confermata per la terza stagione, andrà poi avanti anche con la quarta. Il fenomeno infatti, si è espanso in maniera talmente veloce che sarà possibile creare delle altre dinamiche che coinvolgeranno i telespettatori. Curiosi di scoprire cosa vi aspetta? E allora potete sbirciare il trailer a fine articolo.

