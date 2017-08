Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 25 agosto a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 25 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

E' interessante andare a seguire da vicino quello che accadrà per i segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nell'ambito dei sentimenti e dell'amore. Il Toro dovrebbe far spazio proprio alla possibilità di provare emozioni perché troppo spesso si è lasciato prendere da decisioni più difficili di quello che magari si poteva preventivare. I Gemelli devono riflettere sulle loro condizioni di coppia e chi è single deve trovare il tempo per nuovi incontri. Venere è nel segno del Cancro che si può dare presto a qualche avventura non finalizzata a una relazione a lungo termine. Sarà un fine settimana importante per la Bilancia che potrebbe vivere dei risvolti positivi. Lo Scorpione invece è molto polemico con il partner e spesso rischia di trovarsi a litigare per motivi anche futili. Se ci fosse la possibilità di essere più calmi forse le cose potrebbero essere affrontate anche con maggiore serenità.

CHI SALE E CHI SCENDE

Scende il Toro che si sente sopraffatto dalle troppe cose da fare e da situazioni che si possono definire davvero poco chiare e complicate. In calo anche l'Ariete che è un po' in affanno e non riesce a vivere il momento con continuità. Infatti si alternano a situazioni di grande forza altre di stanchezza difficile da calcolare. Sale invece il Leone che è in ottima forma, positivo e pronto a vivere anche degli incontri molto interessanti. Positivo anche il momento della Bilancia che sta per ricevere in amore una risposta importante e che può dare dei risultati a tratti inaspettati. E' il momento di tirare fuori dal cilindro alcune situazioni che possono portare a felicità e tranquillità. Lo Scorpione invece è in calo a causa di alcuni toni polemici legati a situazioni di scontro con il partner. Attenzione al rischio di trovarsi chiusi in una relazione fatta di situazioni complicate e difficili da gestire.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Tra le analisi più interessanti per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, nella rubrica Latte e Stelle, c'è sicuramente il confronto tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà invece oggi venerdì 25 agosto 2017. L'Ariete ha superato i problemi con alcune persone che cercavano di alzare la tensione, ora però c'è da essere un po' preoccupati per uno stato di salute che per lo stress si sente un po' troppo in affanno. E' il momento di trovare la giusta situazione per rilassarsi e prendersi una piccola pausa. Il Cancro che cercava dei consensi vede entrare Venere nel segno e quindi anche gli incontri dovrebbero essere positivi con la possibilità di iniziare magari una storia che potrebbe portare a qualcosa di serio e duraturo. Non bisogna mai essere affrettati, perché si rischia di trovarsi invischiati in situazioni scomode per diversi motivi. Attenzione a quello che accadrà nelle prossime ore.

