Rosewood/ Anticipazioni puntata 25 agosto: Beaumont alla prese con un serial killer

Ancora due nuovi appuntamenti per tutti gli appassionati di Rosewood, che questa sera potranno seguire i nuovi casi del dottor Beaumont nella prima serata di Rai Due. Il primo episodio (l’undicesimo della prima stagione), si intitola “Ars longa vita brevis” e vedrà il celebre anatomopatologo di Miami alle prese con un Serial killer. Le indagini del medico, infatti, si concentreranno su questo misterioso personaggio, che a un certo punto della sua carriera criminale cambierà il suo modus operandi, mettendo in crisi tutti i detective della zona. Villa, che cercherà di allontanarsi da ciò che prova per Rosie buttandosi a capofitto nel lavoro, penserà di averlo catturato quando metterà le mani su un uomo di nome Roger, ma cambierà idea quando il vero killer le farà arrivare un messaggio molto inquietante. Nella missiva che il criminale farà recapitare alla detective, infatti, ci sarà della saliva, che un’analisi approfondita farà corrispondere, in realtà, a una donna scomparsa ormai da tempo dalla sua casa.

ROSIE INDAGA SUL CADAVERE DI UNA DONNA

Con la conclusione del primo episodio della serata, le indagini del dottor Rosewood ricominceranno da una nuova puntata dal titolo “Nuovi partner e autopsie negative”. Nel corso di questo appuntamento, in particolare, le analisi di Rosie si concentreranno sul cadavere di una ragazza ritrovata senza vita in un bosco. Il medico legale che si è occupato del caso, infatti, non ha riscontrato particolari indizi utili alle indagini, di conseguenza sarà costretto ad avvalersi della collaborazione dell’arguto Beaumont. In un primo tempo, l’anatomopatologo dovrà ricostruire il volto della povera vittima, ma successivamente sarà proprio sua sorella Pippy ad avere l’intuito giusto e a intuire la verità sulla misteriosa morte della ragazza. Il corpo della vittima, malnutrita e con una certa quantità di vene varicose, farà sin da subito pensare a una senzatetto e le indagini si concentreranno quindi su Jane Doe, una donna misteriosamente scomparsa tempo prima.

