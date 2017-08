STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: I delitti della salina (venerdì, 25 agosto 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET. Per la prima serata di oggi, venerdì 25 agosto 2017, le reti Mediaset hanno reso disponibile il palinsesto dei programmi più che completo per non far mancare il meglio della qualità ai suoi telespettatori. A farla da padrone saranno come sempre film e serie tv, accompagnate da una giusta dose di programmi di attualità. Ma diamo un'occhiata alla lista per scoprire cosa ci aspetta stasera sui canali Mediaset. Canale 5 apre la sua prima serata con un film thriller dal titolo I delitti della salina, Italia 1 si dedica all'azione con la seconda serie di The transporter e Rete 4 invece, si lascia guidare dalla rubrica di attualità Il terzo indizio. Sul resto dei canali mediaset, continua un'ampia scelta di programmi con il film romantico trasmesso su La5, un film d'azione e uno horro che vanno in onda su La5 e Iris mentre Mediaset Extra e Top Crime scelgono uno show musicale e una serie tv, infine, resta a chiudere il carrello dei programmi Boing, il canale pensato per i più piccoli con una puntata di Adventure times. Una delle trasmissioni più seguite della serata, pensiamo sarà lo show di approfondimento giornalistico Il terzo indizio, condotto da Alessandra Viero. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione dei canali Mediaset.

Partiamo con I delitti della salina, la pellicola thriller scelta da Canale 5 per aprire la prima serata di venerdì 25 agosto. Il film racconta la storia di due investigatori impegnati nella risoluzione di diversi casi ricollegati a delle saline nelle quali vengono rinvenute delle mani. Un serial killer senza scrupoli intende replicare degli efferati omicidi operati nel 1918. A seguire il film autobiografico dal titolo 42, interpretato da Harrison Ford e Alan Tudyk. La pellicola racconta la straordinaria storia di Jackie Robinson, primo giocatore di baseball americano di colore a militare nella Major League. Su Italia 1 verranno invece trasmessi due episodi della serie tv The transporter: The series II. In seconda serata toccherà al film horror dal titolo Chernobyl Diaries. Un gruppo di sei turisti si troverà intrappolato nella misteriosa città di Pryp jat, rimasta disabitata a partire dai terribili fatti di Chernobyl. Su Rete 4 andrà invece in onda la rubrica di attualità condotta da Alessandra Viero, Il terzo indizio. Alle 00.00 tocca al film drammatico I giudici - Excellent cadavers, pellicola diretta da Ricky Tognazzi e dedicata alla vita di Giovanni Falcone. La5 dedica la serata alle avventure romantiche di Inga Lindstrom-Estate sull'isola. La pellicola è incentrata attorno alla storia di Katherine e sua madre. Le due donne si recheranno a Stoccolma per risolvere diverse questione ereditarie, ma l'amore sconvolgerà i loro piani. Su Mediaset Extra tocca a Bring the noise, lo show musicale diretto da Alvin mentre su Iris, alle 21.00, sarà trasmesso il film cinese dal titolo Hero. Il sovrano del piccolo villaggio di Qin è intenzionato a conquistare l'intera Cina, ma dovrà fare i conti con una serie di nemici che da tempo desiderano eliminarlo. Italia 2 punta tutto sulla pellicola horror dal titolo 1408. Un uomo specializzato nello scovare imbrogli e dicerie celate dietro a fantomatiche case infestate da spiriti, sarà chiamato a trascorrere una nottata nella famigerata stanza 1408 del hotel Dolphine situato a New York. Scoprirà che non si tratta affatto di dicerie. Top crime dedica la prima serata alla serie tv drammatica dal titolo Non hai scelta, mentre Boing punta tutto sul noto cartone Adventur times.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.15 I delitti della salina, film thriller

Ore 23.30 42, film biografico

Italia 1 ore 21.10 The transporter: Thre series II, serie tv action

Ore 00.10 Chernobyl Diaries: La mutazione, film horror

Rete 4 ore 21.15 Il terzo indizio, rubrica di attualità

Ore 00.00 I giudici - Excellent cadavers, film drammatico

La5 ore 21.10 Inga lindstorm - Estate sull'isola, film romantico

Mediaset Extra ore 21.10 Bring the noise, show musicale

Iris ore 21.00 Hero, film d'azione

Italia2 ore 21.10 1408, film horror

Top Crime ore 21.10 Non hai scelta, serie tv drammatica

Boing ore 21.10 Adventure times, cartone animato

