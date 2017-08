STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Rosewood, Germania-Italia di volley (venerdì, 25 agosto 2017)

Stasera sulla Rai, Germania-Italia su Rai 1

Soddisfacente la programmazione delle reti Rai destinata alla prima serata di venerdì 25 agosto 2017. Si può scegliere tra i telefilm polizieschi di Rai Due e Rai 4, il film commedia in onda su Rai Movie, la nuova miniserie storico-drammatica di Rai Tre oppure optare per il film documentario dedicato alla storia del cinema in onda su Rai 5. Rai Uno si rivolge agli amanti della pallavolo con una partita di campionato europeo. Su Rai Due ci saranno tre episodi in prima visione della serie "Rosewood" mentre su Rai Premium si può rivedere un episodio della serie "E' arrivata la felicità". Si prevede che una buona fetta di telespettatori seguirà l'evento sportivo in onda su Rai Uno. In seconda serata su Rai Uno è prevista la messa in onda di Codie-La vita è digitale, su Rai Due un telefilm della serie "Elementary" mentre su Rai Tre, dopo il consueto TG Regione e TG3 Linea notte, andrà in onda in prima visione un episodio di Code Black, serie TV di genere medical drama.

In diretta da Stettino (Polonia) Rai Uno trasmetterà l'incontro di pallavolo Germania-Italia. La partita segna l'inizio del campionati europei 2017 per la squadra azzurra, capitanata da Filippo Lanza. L'Italia fa parte del gruppo B insieme alla Repubblica Ceca e alla squadra della Slovacchia. Sono due gli episodi di "Rosewood" trasmessi in prima visione sul canale Rai Due; si tratta del telefilm intitolato "Ars longa vita brevis" a cui seguirà, sempre in prima visione, "Nuovi partner e autopsie negative". I protagonisti della serie poliziesca sono entrambi statunitensi e sono Jaina Lee Ortiz, nei panni del detective Annalise Villa, e Morris Lamont Chestnut, che copre il ruolo del dott. Beaumont Rosewood. Molto interessante la proposta di Rai Tre con la messa in onda della miniserie "Linea di separazione" con la prima parte della puntata intitolata "Il mattino dopo la guerra". E' il 1945, nella piccola cittadina tedesca di Tannbach stanno arrivando gli alleati e un gruppo di nazisti esaltati scatena la sua incontenibile furia omicida sugli abitanti del posto. Caroline sarà una delle vittime, colpevole di aver nascosto suo marito Georg, soldato dichiarato disertore. Nadja Uhl, Ronald Zehrfeld e Heiner Lauterbach sono gli attori protagonisti.

Genere poliziesco anche sul canale Rai 4 con tre episodi della serie televisiva americana "CSI:Cyber" seconda stagione. La "Cyber Crime Investigation" insieme alla psicologa Avery Ryan, dovrà risolvere alcuni casi molto complicati accaduti ad opera della dilagante criminalità nel mondo informatico. I principali protagonisti sono Patricia Arquette, Peter MacNicol e James Van Der Beek. Da non perdere l'appuntamento su Rai 5 con "The story of film", il programma di genere documentario che racconta, attraverso testimonianze e ricordi di illustri personaggi, i cambiamenti e tutte le innovazioni tecnologiche riguardanti l'affascinante mondo del cinema. Rai Movie sceglie il genere commedia con un film prodotto in Gran Bretagna nel 2011, "Hysteria", di Tanya Wexler, con Hugh Dancy, Rupert Everett e Maggie Gyllenhaal. La storia si svolge a Londra ai tempi della regina Vittoria. Protagonista è Mortimer Granville, un giovane che svolge la sua professione di medico in diversi ospedali della capitale britannica. Dopo una breve esperienza di lavoro con l'esimio collega dott. Dalrymple, che da tempo studia la nevrosi in tutte le sue forme, Mortimer mette a punto un piccolo arnese in grado di curare l'isterismo delle donne. Rai Premium ripropone la nona puntata di "E' arrivata la felicità", la serie televisiva diretta da Riccardo Milani, con Claudia Pandolfi, Myriam Catania, Lunetta Savino, Ninetto Davoli e Claudio Santamaria.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

20.20 Campionati europei Pallavolo: Germania-Italia, evento sportivo

Rai Due

21.15 Rosewood, serie televisiva genere poliziesco

Rai Tre

21.15 Linea di separazione, miniserie genere drammatico

Rai 4

21.05 CSI: Cyber, serie televisiva genere poliziesco

Rai 5

21.15 The story of film, documentario

Rai Movie

21.10 Hysteria, film genere commedia

Rai Premium

21.20 E' arrivata la felicità, serie televisiva genere commedia

