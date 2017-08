Selvaggia e Francesco/ Temptation Island, parla Simona Solimeno: "Non si sono lasciati per colpa mia, ma..."

Selvaggia e Francesco a Temptation Island 2017

Si torna a parlare della rottura tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, coppia che si è fatta conioscere e bevolere dal pubblico di Canale 5 durante la partecipazione a Temptation Island 4. I due hanno lasciato insieme il noto reality delle coppie, pronti a darsi una nuova chance, eppure non è andata come entrambi speravano. Le liti sono continuate, la gelosie e i malumori anche, tanto da portare Selvaggia e Francesco prima ad interrompere la convivenza, poi a chiudere la loro storia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Un like di Chiofalo allo scatto con lato b di Simona Solimeno - tentatrice nello show condotto da Filippo Bisciglia, con la quale però Selvaggia e Francesco avevano un buon rapporto - in evidenza. In molti hanno quindi ritenuto che in questo addio potesse esserci proprio il suo zampino, ecco perchè, intervistata dal settimanale Spy, Simona decide di mettere le carte in tavola e dire la sua.

SIMONA SOLIMENO PARLA DELLA ROTTURA TRA SELVAGGIA E FRANCESCO

"Non sono colpevole di niente. Io e Francesco abbiamo un rapporto amichevole, nato all'interno del programma, ma non ci farei mai nulla. Non è proprio il mio tipo, è pure più bassino di me... - ha confessato la Solimeno, per poi aggiungere - Cos'è successo? Il giorno di Ferragosto sono venuti lui e Selvaggia in una discoteca a Castiglione della Pescaia, vicino a dove abito, così sono andata a trovarli: siamo stati tutti insieme, abbiamo parlato e ci siamo salutati con affetto". Le cose però sono degenetare poco tempo dopo, come lei ancora racconta: "Due giorni dopo Selvaggia ha sbroccato perché Francesco mi ha lasciato questo famoso like su Instagram. Sicuramente loro hanno dei problemi di fondo che il programma ha amplificato. - e conclude - Entrambi, poi, mi hanno chiamata e hanno confermato questi loro continui problemi di gelosia, scagionandomi".

© Riproduzione Riservata.