Simona Ventura/ Mediaset cancella Surviving Africa: saltano tutti i progetti della conduttrice

Simona Ventura a Selfie - Le cose cambiano

Non sembra esserci pace per Simona Ventura, che a quanto pare, nella nuova stagione di Mediaset, dovrà rinunciare alla conduzione del nuovo format Surviving Africa. Secondo gli ultimi rumors, infatti, l'adventure game è stato definitivamente cancellato dalla programmazione della prossima stagione e la conduttrice, di conseguenza, ha dovuto rinunciare alla sua nuova avventura nel mondo dei reality. Lo show, che in un primo momento doveva essere condotto dal temerario Raz Degan grazie soprattutto alle sue recenti avventure honduregne, è stato successivamente affidato alla conduzione di Simona Ventura, che con la sua esperienza al timone dell'Isola dei Famosi avrebbe quasi certamente dato un certo risalto al nuovo format. Secondo Novella 2000, però, nei piani alti di Cologno Monzese ci sarebbe stato un improvviso cambio di rotta, che avrebbe costretto la rete a fare a meno del nuovo reality.

I NUOVI PROGETTI DELLA CONDUTTRICE

Quali saranno i nuovi progetti di Simona Ventura nella prossima stagione targata Mediaset? Secondo le nuove indiscrezioni, dopo la cancellazione di Surviving Africa, la conduttrice potrebbe ritrovarsi senza alcun programma da condurre, dal momento che allo stato attuale anche l'ipotesi di mettere in cantiere una versione vip di Temptation Island è naufragata. La ventura, orfana di Selfie, le cose cambiano, il programma in onda nella scorsa stagione di Mediaset e poi non rinnovato causa di ascolti troppo bassi, potrebbe quindi restare a bocca asciutta, visto che di recente è stata smentita anche una sua partecipazione a Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Orfana di Selfie e con la cancellazione di ben due programmi, il futuro di Simona Ventura a Mediaset potrebbe non essere dei più rosei. Blogo, però, non sembra avere alcun dubbio: ai piani alti, tutti gli addetti ai lavori si stanno adoperando per creare un programma fatto su misura per lei.

