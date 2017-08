TRANSPORTER 2 THE SERIES/ Anticipazioni del 25 agosto: Frank fra esplosivi ed una lotta contro il tempo

Transporter 2 - The Series, in onda su Italia 1

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, venerdì 25 agosto 2017, andranno in onda tre nuovi episodi di Transporter 2: The Series. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo "L'esplosione", "L'ultima speranza" e "Diva". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Frank (Chris Vance) viene incaricato di proteggere il piccolo Luca Marrone, un baby testimone che deve deporre presto contro il killer del padre. Il trasportatore si avvale ora dell'assistenza di Cat Boldieu (Violante Placido), che ha sostituito la precedente assistente di Frank e che gli sconsiglia di prendere in carico una missione così pericolosa. Intanto, il fratello del presunto killer organizza un agguato ai danni di Luca, per impedirgli che raggiunga Roma. Durante l'inseguito, Frank riesce a seminare i sicari, ma la madre del ragazzino rimane ferita. Dato che nessuno era a conoscenza degli spostamenti che avrebbe effettuato, Frank inizia a sospettare che la donna sia in realtà un'informatrice di Alexander. Scopre poi che in realtà è lo zio di Luca ad essere uno degli scagnozzi del malfioso, ma Frank riesce ad ucciderlo prima che una bomba elimini Luca. Frank rivede dopo tanto tempo un suo compagno d'armi, che lo informa della sparizione di un altro commilitone. Rob sembra infatti scomparso nel nulla e l'MI6 per cui lavora non sembra intenzionato a cercarlo. Nel corso delle indagini, alcuni uomini scambiano il trasportatore per Rob e lo rapiscono, ma Frank riesce a fuggire. Entra in contatto poi con una cameriera che conosce l'amico e subito dopo scopre da un informatore che oltre a Rob è scomparso anche il socio di un trafficante di droga. Poche ore dopo, sia Frank che Tommy vengono prelevati da alcuni uomini e rivedono finalmente Rob, che tuttavia salta in aria a causa di una bomba posizionata nella sua auto. In seguito Frank cerca di ottenere il corpo dell'amico, ma viene informato che la famiglia ne ha già ordinato il trasferimento. Scopre così che la cameriera che ha conosciuto tempo prima è in realtà la moglie dell'amico, ma nuovi indizi portano Frank sulla strada della verità. Rob è infatti ancora vivo ed ha simulato la propria morte per ottenere un'arma potente con cui contrastare Gheddafi. Frank vola verso Praga per una nuova missione: deve recuperare il vestito di una escort che potrebbe compromettere Jetmir. Poco tempo dopo, Clara Elegi richiede il suo aiuto per trovare la sorella Mariana, rapita dallo stesso uomo a cui ha rubato il vestito della escort. Dopo aver cercato invano di non assumere questo nuovo incarico, il trasportatore decide di aiutare la donna ed affida a Cat il precedente incarico. I sospetti ricadono in seguito sul funzionario che gli ha affidato la prima missione, dato che la donna che poteva compromettere la sua carriera è stata ritrovata morta. Scopre poi che Mariana è finita nella ragnatela di un produttore connivente con la prostituzione locale, a cui riesce a sottrarre la donna prima che sia troppo tardi.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 AGOSTO, EPISODIO 4 "L'ESPLOSIONE" -

Frank dovrà affrontare una nuova missione pericolosa quando il figlio di un dittatore rimarrà sepolto vivo all'interno di una miniera. Per poter salvare il ragazzo, dovrà tuttavia prelevare della dinamite e trasportarla lungo un percorso impervio, in cui perderanno la vita alcuni uomini. Intanto, Cat scopre che l'esplosione alla miniera potrebbe essere stata provocata proprio dal dittatore e dal generale, suo braccio destro, per impedire che un sottoposto addetto alla sicurezza minacciasse i loro piani. EPISODIO 4 "L'ULTIMA SPERANZA" - Frank riceve un incarico da un industriale, che vuole ritrovare il figlio scomparso in Mauritania. Zac era infatti presente sul campo per aiutare alcuni organi, ma da diversi giorni non risulta più rintracciabile. Frank riuscirà a trovare il ragazzo gravemente ferito, ma dovrà fare i conti con i ribelli del posto, decisi ad uccidere chiunque incontrino sul loro cammino. Anche se riuscirà a trasportare Zac fino al confine, il ragazzo deciderà di rimanere in Mauritania per aiutare gli orfani, mettendo a rischio la propria vita. EPISODIO 4 "DIVA" - Frank si ritrova a dover proteggere una famosa cantante da alcuni motociclisti che cercano di ucciderla. Ferrara gli riferisce in seguito di aver ricevuto da diverso tempo delle minacce via lettera e di credere che si tratti di molto di più di un fan ossessionato. In seguito, Frank non riesce ad impedire che Ferrara venga avvelenata durante uno dei suoi concerti, ma riesce a trasportarla fino ad un capanno sicuro prima che i mercenari che la vogliono morta riescano a raggiungerla.

© Riproduzione Riservata.