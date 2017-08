Tania Cagnotto mamma a gennaio/ Le prime foto della campionessa col pancino dalle Baleari

Tania Cagnotto incinta (Chi)

Tania Cagnotto ha annunciato, con grande felicità, la sua gravidanza sui social durante una vacanza romantica alle Baleari con il marito Stefano Parolin. La coppia è insieme da otto anni e a breve festeggerà il primo anniversario di nozze. Il settimanale "Chi", nel numero in edicola questa settimana, ha mostrato i primi scatti della campionessa di tuffi in bikini con il pancino. In attesa della nascita del bebè a gennaio, l'azzurra, come testimonia sui social, si "allena" tenendo in braccio la sua "nipotina", figlia della ex collega Francesca Dallapé. In attesa di stringere tra le sue braccia a gennaio il suo neonato, di cui non ancora non ha svelato il sesso, si coccola Ludovica, la figlia di Francesca, sua ex compagna di vittorie nei tuffi sincronizzati e anche lei in vacanza alle Baleari.

TANIA CAGNOTTO IN VACANZA: LE PRIME IMMAGINI DEL "PANCINO"

In questi ultimi giorni di vacanza la Cagnotto pensa solo a godersi sole e mare e rilassarsi: "Le mie vacanze in orizzontale. Voglia di muovermi zero", scrive sui social sdraiata sul materassino in acqua. Il suo momento preferito è l'aperitivo a cui non rinuncia mai. Non mancano infatti brindisi in compagnia di amici e del marito che, come lei, non vede l'ora di tenere tra le braccia il suo bebè. Ricordiamo che Tania Cagnotto è la prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi e l'unica ad aver vinto una medaglia d'oro, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. Alle Olimpiadi di Rio del 2016 si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d'argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé. È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi.

© Riproduzione Riservata.