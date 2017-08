UN'ESTATE IN SCOZIA/ Su Rai 1 il film diretto da Michael Keusch (oggi, 25 agosto 2017)

la pellicola sentimentale nel primo pomeriggio di Rai 1

NEL CAST MARION KRACHT

Un'estate in Scozia, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola tedesca che è stata diretta da Michael Keusch, durante la sua carriera che dura da più di vent'anni, ha girato svariati film, sia per la TV che per il cinema. Il film Un'estate in Scozia, di genere sentimentale, è uscito nel 2012 e annovera nel suo cast importanti nomi, quali quello di Marion Kracht, che ha recitato anche, esattamente un anno dopo, in "La nave dei sogni - Portorico", quello di Sascha Hehn, che ha fatto la sua comparsa in oltre 70 film, sia in televisione che sul grande schermo, iniziando la sua carriera addirittura a 5 anni, quando recitò in un film di Werner Jacobs. Altri nomi importanti sono quelli di David C. Bunners, che tra l'altro si è cimentato negli ultimi anni a recitare in film thriller/gialli ben diversi dal genere drammatico di "Un'estate in Scozia", Christiane Blumhoff e Henriette Richter-Röhl, famosa per la sua interpretazione nel film Generation War, che ha riscosso molto successo in Germania. Ma adesso vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

Il film tratta la storia di Monika, una donna che parte con la mamma per un viaggio in un paesino del Nord Europa. Monika sa che non sta partendo per il viaggio dei suoi sogni, o non sta andando in una meta particolarmente gettonata, però non si aspetta sicuramente ciò che realmente è quel paesino, ovvero un posto che ospita solo anziani e dalla quale vuole assolutamente andare via. Infatti, dopo tre giorni, decide di dirigersi per conto suo in Scozia, posto in cui aveva già vissuto trent'anni prima, durante l'adolescenza, e dove si era follemente innamorata di Angus, un uomo divenuto nel frattempo un importante produttore di whisky. I due si incontrano di nuovo, e sembra che tra loro possa nascere nuovamente qualcosa. A questo punto, però, entra in gioco un fotografo paesaggista di nome Richard, che nota subito Monika, e decide di conquistarla. La donna quindi, si troverà divisa fra due fuochi, e si troverà a dover decidere fra due uomini molto diversi tra loro in tutti i sensi. Insomma, non mancheranno i colpi di scena e gli innamoramenti.

