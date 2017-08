Una Vita/ Anticipazioni 25 agosto: Humildad sta per morire, Teresa e Mauro si lasciano giurandosi amore eterno

Una Vita

Ci accompagneranno anche oggi, le emozionanti dinamiche di Una Vita, la soap opera spagnola nata dal creativo ingegno di Aurora Guerra. Cosa succederà nella nuova puntata che andrà in onda oggi, venerdì 25 agosto? Andiamo a scoprire subito, in che modo gli amici di Acacias 38, ci saluteranno per il weekend prima di tornare da lunedì pomeriggio con i nuovi sviluppi che, come sempre, lasceranno il telespettatore ricco di emozioni e ansie. Pablo è ancora disperso. Questo è ciò che abbiamo avuto modo di visionare nell'episodio andato in onda ieri, sempre su Canale 5. Leonor intuisce che deve essere successo qualcosa di brutto e così, l'intera Acacias si allerta e cerca l'uomo nella speranza di poterlo trovare sano e salvo. Anche Ramon è alla ricerca ma non di Leonor. Lui spera di trovare Trini e non sa che la moglie vive in pianta stabile da Heredia, dopo avere accettato la sua proposta di ospitarla nella sua ex abitazione. I due però, si incontrano casualmente tra le vie di Acacias e il marito la implora di perdonarlo e fare rientro nel loro nido d'amore. Trini non cede e confessa non solo di non avere più nulla da condividere con lui, ma anche di volere troncare definitivamente la loro relazione. Cayetana è molto turbata dopo avere ricevuto un'offerta di vendita per il terreno dove sorgeva la sua casa di quando era piccola, poi distrutta dall'incendio. La donna ne parla anche con Teresa e la loro empatia sembra proseguire. Humildad, dopo la confessione di Mauro è disperata e decide di parlare con la rivale in amore.

Anticipazioni e trame: ecco cosa succederà oggi, venerdì 25 agosto

Humildad va a trovare la sua rivale ma le fa una confessione: presto morirà. La donna prega Teresa di prendersi cura di Mauro in ogni modo. La maestra quindi, piena di rimorsi e sensi di colpa, afferma che è arrivato il momento per lei di farsi seriamente da parte. Teresa e Mauro a questo punto, fortemente in crisi si giurano di amarsi per sempre ma decidono di interrompere la loro relazione d'amore, almeno finché Humildad sarà in vita. Nel frattempo lei, si rifiuta di prendere le sue medicine. Ramon distrutto dal dolore, confida alla figlia che Trini li ha abbandonati. In realtà però, sembra che la signora Palacios abbia un piano ben preciso per fregare Heredia e cercare il "bottino" in cucina ma viene interrotta. Poi, giocando a poker con lui, cerca di farlo ubriacare ma l'uomo non ci casca ed anzi la sfida a chi beve di più. Le speranze di ritrovare Pablo vivo, si affievoliscono attimo dopo attimo ma all'improvviso, il giovane compare ferito e confuso e sviene ancor prima di potere raccontare il drammatico accaduto.

