Uomini e Donne/ Anticipazioni: Francesco Chiofalo tronista? La grande svolta (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Il toto-tronisti continua ad appassionare il pubblico del trono classico di Uomini e Donne. Questo weekend, sarà dedicato – con moltissima probabilità – alle registrazioni delle video anteprime da proporre in puntata e quindi, tra meno di 48 ore potrebbero già emergere le prime anticipazioni ufficiali sulla nuova stagione del programma pomeridiano più seguito dal pubblico italiano. Di recente, ci sono stati dei cambi di guardia molto interessanti, scopriamo a seguire cosa sta accadendo. Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma di Temptation Island si sono lasciati. Questo quindi, apre degli scenari assolutamente non di poco conto. La Roma infatti, ha svelato di non poter svelare i motivi che l'avrebbero spinta a lasciare il suo fidanzato e questo, in sintesi, ci lascia pensare che con molta probabilità, l'ex coppia ne dovrà parlare di fronte le telecamere del programma. Esattamente come è accaduto per gli anni passati, le coppie che hanno partecipato a Temptation Island, si confronteranno per una serie di faccia a faccia del tutto inediti.

Francesco e Selvaggia a Uomini e Donne: chi prenderà la poltrona del trono classico?

Esattamente come è successo per Gianmarco Valenza prima e Claudio D'Angelo poi, qualche ex partecipante di Temptation Island, avrà in premio l'ambitissima poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne: a chi toccherà tra Francesco e Selvaggia? I due non hanno svelato il motivo della rottura proprio perché, così come si vocifera in rete, potrebbero raccontarla durante le prime registrazioni del trono che prenderanno il via dalla fine di questo mese. A questo punto, ci sono grandissime possibilità di potere vedere ancora Francesco e Selvaggia, ma questa volta accomodati sul trono: chi riuscirà ad agguantare la “nuova preda”? Secondo l'indice di gradimento del web, il più quotato senza ombra di dubbio è proprio Francesco. Il ragazzo tutto muscoli, esattamente come ha scritto pure lui sul web, possiede infatti, un animo da ragazzetto fragile. Chiofalo è molto amato dal pubblico del programma, nonostante le prese di posizione talvolta brute contro la fidanzata. Il suo modo di fare schietto e sincero, ha letteralmente conquistato gli estimatori dei programmi ideati dalla Queen. Ecco perché, in tanti sperano di poterlo ritrovare come nuovo tronista della prossima edizione in partenza da metà settembre. A questo punto, all'inizio della 22esima edizione, mancano davvero pochi giorni e a breve, scopriremo quali saranno i nomi ufficiali che popoleranno gli Studi Elios nel corso dei prossimi mesi.

