Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma, Marco e Giorgio, i possibili retroscena televisivi (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Tutto tace dalla corte over di Uomini e Donne. Dame e cavaliere torneranno in scena tra fine mese ed i primi di settembre e nel frattempo, si godono tutti vacanze e ferie. Occhi tutti puntati, nonostante la pausa, su Gemma Galgani. La dama senior più popolare della televisione, non ha specificato se tornerà o meno dalla Queen, ma probabilmente il suo era solo un tentativo per depistare gli estimatori in trepida attesa. Gemma sta ancora con Marco? La dama torinese aveva lasciato il programma mano nella mano con l'affascinante cavaliere genovese ma, voci del web parlano già di rottura (o forse crisi...). A questo punto, non ci resta che attendere con fiducia le prime registrazioni over, per scoprire quale sarà il destino televisivo della Galgani. In estrema sincerità, dubitiamo fortemente che la dama over possa essere "liquidata" dal programma anche perché, i suoi interventi ed i siparietti televisivi con Tina Cipollari, rappresentano il cuore pulsante del programma. Senza i catfight di Tina e Gemma, la trasmissione sarebbe molto piatta. A questo punto, ci appare difficilissimo un abbandono totale del programma. In rete si parla anche di Isola dei Famosi e di contro, di un possibile nuovo ruolo da opinionista al posto di Tinì Cansino, l'attrice che con la sua pacatezza purtroppo, non ha mai regalato dinamiche degne di nota. Anche Giorgio Manetti sembra potere fare un passo indietro in attesa di progetti futuri, ma anche in questo caso, la sua potrebbe essere solo una "mossa" per catturare l'attenzione del pubblico che tanto lo ama.

Uomini e Donne, trono over: Gemma e Giorgio tornano? Le tante ipotesi

Per quanto riguarda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, si è perfino parlato di un ipotetico coinvolgimento da parte del toscano ma anche in questo caso, dubitiamo che ciò possa accadere. Entrambi infatti, non sono proprio giovanissimi e quindi, uno stress televisivo di questo tipo, forse per certi aspetti sarebbe anche un po' troppo. Appare anche improbabile, la speranza di un futuro amoroso per Gemma e Giorgio. Alcuni fan irriducibili però, ci sperano ancora. Nonostante il programma di Maria non abbia un copione, qualcosa si “prevede”. A questo punto, la nuova stagione della trasmissione dedicata ai sentimenti, potrebbe concentrarsi ancora sulla speranza di una riappacificazione tra Gemma e Marco, qualora – ovviamente – avessero rotto. Di contro, Giorgio Manetti, potrebbe far parte dei protagonisti, solo se una dama molto interessante, riuscisse a conquistare il suo cuore e la sua totale attenzione.

