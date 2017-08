X Factor, le audizioni / The Best Of: stasera il meglio dei protagonisti delle ultime tre edizioni

X Factor le audizioni, The Best Of

Manca ancora qualche settimana alla nuova avventura dei protagonisti di X Factor 2017, ma in attesa di assistere alla sfida della nuova stagione, Tv 8 dedicherà una serata ai talenti che, nel corso degli anni, hanno reso celebre il fortunato talent show targato Sky. Oggi, venerdì 25 agosto, a partire dalle ore 21.00, tutti i nostalgici potranno rivivere le emozioni legate alle Audizioni e ai The Best Of dei cantanti che, in qualche modo, hanno lasciato il segno. Fra questi, naturalmente, ci saranno le voci che hanno segnato profondamente la musica Italiana, fra le quali, ricordiamo, quella di Lorenzo Fragola. Ma non mancheranno anche tutti gli altri vincitori, che sarà possibile rivedere proprio attraverso le esibizioni che hanno dato il via alla loro grande carriera. In particolare, Tv 8 questa sera raccoglierà tutte le migliori performance delle stagioni 8, 9, 10, di conseguenza sarà possibile rivedere in tv anche Giò Sada, il concorrente che ha trionfato nella nona stagione, e i Soul System, la band portata al successo lo scorso anno da Alvaro Soler.

I VINCITORI E I FINALISTI

L’attesa per la nuova stagione di X Factor è già alle stelle, ma in attesa di scoprire quali cantanti, nella prossima edizione, conquisteranno il mondo della musica italiana, ripercorriamo i talenti che si sono distinti nel corso delle ultime edizioni con X Factor Le Audizioni - The Best Of. Questa sera, infatti, Tv 8 ricorderà le ultime edizioni e gli artisti che si sono distinti grazie alla loro vocalità ma, soprattutto, grazie al loro talento. Fra questi, in particolare, non possiamo non ricordare Gaia Gozzi, che nell’edizione dello scorso anno si è classificata seconda, appena un gradino sotto ai talentuosi Soul System. Dietro di lei, al terzo posto, anche Eva Pevarello, che a febbraio ha dato vita al suo tour dal titolo “Eco di sirene”. Per quanto riguarda la stagione numero nove, ricordiamo invece gli Urban Strangers, in finale con il vincitore Giò Sada e con il talentuoso Davide Shorty. Assieme a loro, nel the best of, ci saranno anche Madh e Ilaria Rastrelli, protagonisti dell’ottava stagione assieme a Lorenzo Fragola

