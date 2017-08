ARLINGTON ROAD - L'INGANNO/ Su Rete 4 il film con Jeff Bridges (oggi, 26 agosto 2017)

il film giallo nella seconda serata di Rete 4

MARK PELLINTONG ALLA REGIA

Arlington Road - L'inganno, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 23.40. Una pellicola statunitense di genere giallo e thriller che è stata prodotta nel 1999 per la regia di Mark Pellintong mentre un ampio cast comprende tra gli altri Jeff Bridges (protagonista de Il Grande Lebowski dei fratelli Choen), Tim Robbins (noto per l'interpretazione in Mystic River di Clint Eastwood e marito dell'attrice Susan Saradon), Johan Cusack (sorella di John Cusack di 2020) e Hope Davis. La trama è liberamente ispirata all'attentato di Oklahoma City verso un palazzo governativo che crollò causando centinaia di vittime. Tale attentato sconvolse non solo per gli effetti tutti gli Stati Uniti, ma anche per l'identità del tutto americana degli esecutori, con il colpevole principale condannato a morte e proveniente dalle forze speciali dell'esercito americano. Il cast al suo completo comprende diversissimi premi tra Oscar, Golden Globe e altri ancora.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

Jeff Bridges impersona Michael Faraday onesto e diligente maestro di storia, la cui vita è stata sconvolta dalla prematura morte della moglie. Vive e lavora a Washington assieme al fìglioletto Grant. La vita sembra scorrere tranquilla quando salva il figlio dei vicini da quello che sembra essere uno strano incidente. I dirimpettai Oliver e Sheryl Lang offrono la loro amicizia e sembrano una coppia felice e simpatica, fino a quando Michael non si insospettisce per alcuni accadimenti molto strani. Oliver e Sheryl infatti non sono affatto quello che cercano di far sembrare al mondo esterno. Infatti stanno cercando di usare Michael come una pedina per il loro sconvolgente obiettivo e cioè fare del terrorismo. Intuendo il pericolo Michael inizia ad indagare sul passato dei Lang, scoprendo ben presto che la coppia nel passato ha cambiato più volte identità al fine di perseguire le finalità distruttive contro il governo. Da buon cittadino, Faraday cerca di intuire quali possano essere gli obiettivi pricipali dei Lang, avvertendo le autorità e cercando si sventare un attentato contro una sede FBI. Fin quando capisce troppo tardi di essere stato lui stesso manovrato ed usato per compiere attacchi terroristici. In un crescendo di suspance riuscirà a prevalere?

