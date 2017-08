BOOM DA BASH / La proposta di matrimonio durante il tour “In un giorno qualsiasi (La notte della taranta)

i Boom da bash alla notte della taranta

LE TAPPE DEL TOUR

La tappa conclusiva de La Notte della taranta sarà quella di Melpignano e tra gli ospiti della serata ci saranno anche i Boom da bash, uno dei più noti gruppi musicali salentini che in quest'estate 2017 è impegnatissimo nel In un giorno qualsiasi tour. Quest'ultimo ha avuto inizio il 24 giugno ed, almeno in fase in iniziale, prevedeva circa sette concerti. Nel corso del tour i Boom da Bash ne hanno approfittato per promuovere il loro nuovo singolo che si intitola proprio In un giorno qualsiasi. Il brano, uscito ufficialmente il 2 giugno, rappresenta solo un piccolo anticipo dell'ultimo lavoro discografico della band salentina, in uscita nei prossimi mesi. Nel corso dell' In un giorno qualsiasi tour, il gruppo non ha poi disatteso le speranze del suo pubblico di affezionati, desiderosi di ascoltare gli ultimi grandi successo del gruppo, estratti dall'ultimo album intitolato Radio Revolution, uscito nel 2015. Tra le principali tappe del tour ricordiamo Gallipoli, Senigallia, Roma e Legnano.

BOOM DA BASH, I SUCCESSI

L'estate 2017 è stata molto speciali per i Boom da bash. Il gruppo ha infatti ricevuto un premio presso il Wind Music Award grazie al singolo Portami con te, certificata come Disco d'oro. In uno dei loro ultimi concerti, tenutosi a Gallipoli, la band è stata testimone di una proposta di matrimonio di un loro fan, che ha chiesto alla sua Cristina di sposarlo. Per l'occasione, i Boom da Bash hanno dedicato alla bellissima coppia il brano Marry you. I Boom da Bash sono un gruppo musicale salentino che sperimenta diversi generi, spaziando dal hip hop al reggae. In attività dal 2002, la band è inizialmente nata con il nome di Soud System ed ha pubblicato il suo primo album solo nel 2008. Hanno girato in lungo ed il largo l'intera Europa, prendendo parte ad alcuni dei più importanti festival musicali, come l'Arezzo Wave e Rototom Sunsplash. Il loro ultimo lavoro discografico risale al 2015, quando hanno pubblicato l'album Radio Revolution, che in breve tempo è riuscito a scalare le vette delle classifiche di Itunes.

© Riproduzione Riservata.