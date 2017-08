CHINESE ZODIAC/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Oliver Platt (oggi, 26 agosto 2017)

il film d'avventura in prima serata su Italia 1

JACKIE CHAN ALLA REGIA

Chinese Zodiac, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola adatta a tutta la famiglia che è stata prodotta, diretta, sceneggiata ed interpretata dallo stesso Jackie Chan insieme alla collaborazione di Stanley Tong ed Edward Tang. Nathan Wang, invece, si è occupato della composizione ed adattamento delle musiche. È un film di azione e avventura del 2012 le cui riprese sono state girate in parecchie zone asiatiche, durante la visione del film sarà possibile osservare ambienti tipici di Pechino, Taiwan e anche alcune zone europee, come ad esempio Parigi. Inoltre, il film è stato presentato alla 65° edizione del Festival di Cannes. Tra i personaggi principali figurano volti molto noti, oltre al celeberrimo Jackie Chan, re indiscusso dei film asiatici basati sulle arti marziali negli ultimi tempi, citiamo Oliver Platt, Cary Woodworth e Vincent Sze. L'attore Jackie Chan ha da poco ricevuto un premio Oscar in onore della sua fortunata carriera ( il 26 Febbraio 2017), al termine di molti dei suoi film l'attore mostra alcune delle sue esibizioni acrobatiche, dimostrando di non avvalersi dell'uso di controfigure, inoltre, Jackie Chan ha sempre affermato di essere un grande fan delle scorribande di Bud Spencer e Terence Hill e di ispirarsi spesso alle loro scene. Tra i suoi ultimi successi citiamo film del calibro di Kung Fu Yoga, Missione Hong Kong e Tigri all'assalto. In oltre, è stato la voce della Scimmia di Kung Fu Panda. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

COME ANDRA' A FINIRE?, ECCO LA TRAMA

Il film verte sul ritrovamento di dodici,preziosi antichi manufatti, si tratta di dodici statuette che rappresentano i dodici animali dell'astrologia cinese. Durante il 1800, essi sono stati recuperati dagli eserciti europei (l'esercito inglese e francese), nonostante appartenessero al Palazzo di Pechino. Toccherà ad un noto mercenario di nome Asian Hawk a recuperare tutte e dodici le teste di bronzo, per farlo dovrà organizzare un avventuroso quanto esilarante viaggio in Europa, in questa gloriosa avventura, all'insegna di combattimenti all'ultimo grido e all'ultimo sangue, lo accompagneranno ben tre collaboratori. Riuscirà Asian Hawk a recuperare tutte le dodici statue disperse in Europa e riportare in alto l'antico valore della Cina?

