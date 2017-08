CIAO DARWIN 7, ITALIANI VS STRANIERI / In replica su Canale 5, ospiti e anticipazioni

Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono Ciao Darwin

ITALIANI VS STRANIERI

Al via la sesta puntata di Ciao Darwin 7 - La resurrezione, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. La settima edizione, che di fatto ha decretato la "resurrezione" del programma, è andata in onda dal 18 marzo al 6 maggio 2016 per un totale di otto puntate. La replica di oggi vedrà tra gli sfidanti 50 "Italiani", capitanati da Claudia Ruggeri, e altrettanti "Stranieri", guidati da Justine Mattera. Tra le novità, il cameo dei personaggi della webserie Pupazzo Criminale (creata e diretta da Lillo&Greg), oltre all'introduzione di "Dino", un dinosauro ricreato in grafica 3D che è solito irrompere in studio in qualità di disturbatore. Non cambia il meccanismo di gioco: le prove da affrontare sono come sempre undici, e a ciascuna di esse viene attribuito un punteggio che va da 1 a 200. La somma dei punti alla fine delle prove determina la categoria in vantaggio per l'ultimo gioco, I cilindroni.

ANTICIPAZIONI E MOMENTI SALIENTI

La sesta puntata si apre al grido di guerra di Claudia Ruggeri ("Siamo un popolo in grado di mettersi sempre in gioco") e Justine Mattera ("Noi rappresentiamo tutti i colori della Terra"). Arbitra Paolo Bonolis. Paola Di Benedetto alias Madre Natura fa il suo ingresso in studio. Questa sera, Luca Laurenti si lancia alla conquista travestito da maharaja indiano. Per la prima sfida canora, gli Italiani scelgono... L'italiano, gli stranieri We Are The World. Al termine della prova, entrambe le squadre intonano l'Inno di Mameli. Gran parte degli stranieri si porta la mano al cuore, in segno di appartenenza alla Nazione. Serataccia per Bonolis, alle prese con due concorrenti "asini" nella prova A spasso nel tempo: a quanto risulta, le famiglie protagoniste di Romeo e Giulietta sono i Montezemolo e i Cappuccini. Accesissimo il dibattito tra Claudia Ruggeri e Justine Mattera. Per la prima, gli stranieri dovrebbero dare, non solo pretendere. "Noi veniamo qui per trovare un Paese dove vivere", risponde l'altra. Argomentazioni deboli da ambo le parti. Il rischio, immediatamente confermato, è quello di tirare fuori temi politici. Una ragazza austro-asiatica scoppia a piangere: Bonolis la consola spostandola dalla parte degli Italiani. "Il problema non è chi arriva, ma noi che non siamo in grado di accoglierli". Ennesimo colpo di scena della serata: al conduttore è affidato l'arduo compito di attribuire i punteggi alle due squadre.

© Riproduzione Riservata.