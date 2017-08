CLAUDIA RUGGERI/ Per la ‘sexy supplente’ una sfida in ‘casa’ (Ciao Darwin)

Claudia Ruggeri

Su Canale 5 questa sera va in onda nel prime time la replica di una puntata della trasmissione Ciao Darwin 7 condotta da Paolo Bonolis con il prezioso supporto del maestro Luca Laurenti. Una puntata nella quale va in scena una divertente sfida tra la squadra degli Italiani capitanata da Claudia Ruggeri e quella degli Stranieri capeggiata dalla showgirl americana ma da diversi anni in Italia Justine Matera. Non c’è dubbio che per Claudia Ruggeri sarà un po’ come giocare in casa visto che lei ha una certa ‘familiarietà’ con Luca Laurenti e soprattutto Paolo Bonolis. Infatti, Claudia Ruggeri oltre ad aver indossato per diverse stagioni i panni della sexy ‘poliziotta’ e ‘supplente’ nel programma pomeridiano di casa Mediaset Avanti un altro, è anche cognata dello stesso Bonolis avendo sposato nella scorsa estate, Marco Bruganelli ed ossia il fratello di Sonia Bruganelli, moglie del celebre conduttore televisivo.

LA NUOVA STAGIONE DI AVANTI UN ALTRO

Claudia Ruggeri è senza dubbio tra i volti più noti ed amati della trasmissione Avanti un altro, soprattutto dal pubblico maschile vista la sua oggettiva bellezza. Stando alle anticipazioni che si possono raccogliere in rete, sembra ci possano essere a breve novità sulla nuova stagione del programma che dovrebbe vedere la Ruggeri ancora nel cast magari con qualche nuovo personaggio. La conferma della sua partecipazione arriva dalla stessa showgirl che ha postato in queste ore dal proprio profilo Instagram una serie di foto che fanno riferimento agli studi dove vengono registrate le puntate del programma. Nello specifico in un post con tanto di foto della parte esterna dello studio televisivo si legge: “Ecco finalmente il nostro studio.. il T1 una seconda casa ormai!!! #AvantiUnAltro #workinprogress #mediaset #provecostumi #sartoria”. Inoltre, ha pubblicato anche un video dove la si vede all’esterno dello studio con alcuni collaboratori del programma. Clicca qui per vedere il video.

