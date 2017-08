COSMONAUTA/ Su Rai 3 il film con Miriana Raschillà e Pietro Del Giudice (oggi, 26 agosto 2017)

la pellicola di genere commedia per il pomeriggio di Rai 3

MARIANA RASCHILLA' E CLAUDIA PANDOLFI NEL CAST

Cosmonauta, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 16.45. La pellicoal di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 2009 ed è stata diretta dalla regista Susanna Nicchiarelli che si è occupata anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti alcuni giovani artisti emergenti come Miriana Raschillà, Pietro Del Giudice e Michelangelo Ciminale affiancati da attori consumati e molto apprezzati dal pubblico come Claudia Pandolfi, Sergio Rubini, Angelo Orlando e Valentino Campitelli. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Fandango in collaborazione con Rai Cinema, la fotografia è di Gherardo Ghossi mentre le musiche sono state composte da vari artisti tra cui il gruppo rock dei Virginiana Miller. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CHE COSA FARA' LUCIANA? VEDIAMO LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato nell’anno 1957, con un Paese come l’Italia idealmente spaccato in due rispetto a quelle che erano le ideologie di natura politica. Infatti, mentre nel Mondo era nel proprio pieno svolgimento la Guerra Fredda, in Italia c’è una maggioranza della popolazione legata all’allora Democrazia Italiana ed un terzo che invece aveva sposato in pieno la politica comunista. Tra il circa 30% di italiani che avevano sposato le idee marxiste vi è anche una bambina di nome Luciana, comunista evidentemente influenzata dal fratello Arturo. Luciana cresce nelle convinzione che la rivoluzione che ha avuto avvio nella vecchia Unione Sovietica possa essere un esempio da trasportare anche nella realtà italiana permettendo di raggiungere e modellare al meglio la civiltà dei nostri giorni.

La convinzione di Luciana ed Arturo nel seguire i dettami comunisti che arriveranno a rifiutare in maniera clamorosa la prima comunione in quanto all’epoca l’essere comunista veniva visto come una sorta di contrapposizione verso la Chiesa ed in particolar modo verso il clero e la curia. Tuttavia con il passare degli anni le idee cosmonaute di Luciana dovranno fare i conti con quelle che sono le situazioni a cui viene messa dinnanzi dalla vita ed in particolare la ragazza ormai adolescente e quasi maggiorenne, dovrà arrivare a discutere in maniera abbastanza animata con i propri compagni di partito i quali non vedono di buon occhio o quanto meno cozzano con le ideologie comunisti i suoi modi di comportarsi con i ragazzi nella sfera sentimentale. Insomma, la quotidianità di Luciana e dello stesso Arturo dovrà spesso e volentieri fare i conti con un difficile parallelismo con i dogmi comunisti per arrivare ad un cambiamento in positivo del mondo. La dolce Luciana saprà tener fede alle sue ideologie?

