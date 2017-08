Cherry Season / Anticipazioni puntate settimanali 28 agosto al 3 settembre: per Mete e Seyma prove di amicizia

Cherry Season

SEYMA E METE PROVANO AD ESSERE AMICI, CI RIUSCIRANNO?

La prossima settimana ritorna l’appuntamento con l’appassionante soap opera Cherry Season, proposta dal lunedì al venerdì nel pomeriggio televisivo di Canale 5 in prima tv. Per i protagonisti della soap ci saranno tantissime novità in arrivo a partire dal rapporto tra Seyma e Mete. I due, infatti, hanno deciso di riallacciare i rapporti ed in particolare cercare di creare un legame di profonda amicizia. Nello specifico si concedono qualche uscita insieme ma sarà proprio in questi momenti che la donna si renderà conto di essere ancora profondamente innamorata di Mete. Insomma, sembra proprio che ci possano essere dei nuovi coinvolgimenti sentimentali tra loro. Intanto per Seyma ci sono altre questioni di cui occuparsi. La donna è stata assunta da Oyku che ha preso in mano le redini della Atlantis nonostante nessuno crede nelle sue capacità. Per lei, in effetti, le difficoltà non mancheranno soprattutto quando i dipendenti inizieranno a licenziarsi in massa. Si tratta di un piano orchestrato da Onem?

NAZ RIVENDICA LA PROPRIETÀ DELL’ATLANTIS

Oyuk si trova in un momento di grande difficoltà. La gestione dell’Atlantis sta comportando tantissime responsabilità ed intoppi che si presentano uno dietro l’altro. La donna si convince che dietro tutto questo ci possa essere lo zampino di Onem. Tra l’altro per lei c’è da fronteggiare anche l’offensiva di Naz, la figlia del vecchio proprietario dell’Atlantis, che ne rivendica la proprietà. Inoltre Naz entra anche nelle grazie di Mete gettando le basi per un inizio di relazioni con lui. Quando tutto sembra esser perduto con la povera Oyuk ormai convinta che la cosa migliore sia cedere il passo a Naz, viene in suo aiuto Ayaz. L’uomo ha scoperto che dietro ai licenziamenti di massa c’è in realtà proprio Naz. Una verità che avrà come conseguenza una dura reazione da parte di Oyuk ed una serie di eventi a catena che toccheranno in maniera diretta ed indiretta gli altri protagonisti di questa seguitissima serie.

© Riproduzione Riservata.