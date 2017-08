DOLCE VITA/ La nascita di un progetto musicale ad ampio respiro (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

IL TRIO ALLA CONQUISTA DI CASTROCARO

Masha Salimi, Ilaria De Angelis e Giada Mercandelli componenti del trio musicale femminile chiamato Dolce Vita, figurano nell’esclusiva lista dei finalisti del Festival di Castrocaro Terme dedicato alle Voci Nuove. Un importante e storico appuntamento giunto alla sua sessantesima edizione e che per l’occasione sarà condotto e presentato su Rai 1 dalla ‘strana coppia’ composta da Marco Liorni e Rossella Brescia e con il supporto di Sergio Friscia. Un trio modenese che si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano GazzettadiModena evidenziando anche le emozioni delle ultime ore che hanno preceduto questa finalissima. In particolare Masha ha rimarcato come in effetti per il trio rappresenti una ghiotta opportunità da cogliere al volo: “Le emozioni sono tante, oltre all’ansia. Per noi è una grande opportunità e ci giochiamo tutto. Sono anni che ci lavoriamo e siamo contente di essere arrivate fino a qui, anche se puntiamo a vincere. Ci sono tante cose a cui pensare, dalle prove, alla scelta dei vestiti per essere pronte al meglio per quando saliremo sul palco di Castrocaro”.

DALLA LIRICA ALLA NASCITA DEL PROGETTO “DOLCE VITA”

Nel corso della medesima intervista Masha ha parlato anche della sua estrazione artistica evidenziando come lei arrivi da un mondo musicale leggermente differente da quello più ‘commerciale’ e nello specifico dalla lirica. Inoltre, ha parlato dell’incontro artistico con Ilaria e Giada dando così origine al progetto musicale Dolce Vita: “Ho sempre avuto la passione per la musica, fin da piccola. A 12 anni ho iniziato a suonare il violino, poi il pianoforte ma l’amore per la lirica è arrivato all’improvviso, dopo aver visto “Il Rigoletto” con Alida Ferrarini all’Arena di Verona. È stata un’illuminazione e da lì ho deciso di voler intraprendere questa strada… Tutto è nato grazie a Tony Labriola, un grande musicista e produttore, ha lavorato con i “big” della musica tra i quali gli U2. Lui voleva creare un gruppo internazionale con generi diversi e così, insieme a Stefano Govoni, altro musicista, hanno pensato di unire tre personalità musicali molto diverse come le nostre. Dal musical all’hip hop fino ad arrivare al mio genere, quello della lirica, è nato il gruppo. Ilaria e Giada sono due grandissime artiste e lavorare con loro è molto stimolante. Da dicembre ci stiamo preparando per Castrocaro, abbiamo questo obiettivo e speriamo di vincere perché è una grande opportunità”.

© Riproduzione Riservata.