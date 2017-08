FEBBRE DA CAVALLO/ Su Iris il film con Gigi Proietti ed Enrico Montesano (oggi, 26 agosto 2017)

in prima serata su Iris il film commedia

STEFANO VANZINA ALLA REGIA

Febbre da cavallo, il film in onda su Iris oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere comica che è stata realizzata in Italia nel 1976 per la regia di Steno (nome d'arte di Stefano Vanzina) che ne ha curato anche la sceneggiatura assieme al figlio Enrico e ad Alfredo Giannetti. Celebre il ritornello musicale composto da Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. Il cast non teme confronti e comprende i più grandi mostri sacri del cinema comico italiano come Gigi Proietti (Bruno Fioretti er Mandrake) Enrico Montesano (Armandino Felici er Pomata), Francesco De Rosa (Felice Roversi), i compianti Mario Carotenuto (l'avvocato De Marchis) ed Adolfo Celi (il giudice) e la splendida Catherine Spaak (Gabriella). Tantissimi altri caratteristi del cinema comico completano al meglio il cast, tanto da formare forse il film più cult della storia comica italiana, dai temi sempre attuali e resistenti al passare degli anni. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

La vicenda narra le vicende di tre squattrinati amici con la passione e l'ossessione per le corse dei cavalli. Mandrake è un sedicente attore e indossatore morto di fame, Pomata è ricco solo di ricordi e perennemente disoccupato, mentre Felice è un triste guardamacchine abusivo. Perennemente senza una lira e sempre alla ricerca di quattrini per piazzare scommesse ritenendosi fini intenditori, tendono sempre a tirare inganni e raggiri a chiunque, anche se il loro bersaglio preferito è Otello Rinaldi, un macellaio detto Manzotin, al quale sottraggono 20.000 mila lire per puntare sul favorito Mon Amour che regolarmente verrà sconfitto. Ironia della sorte sarà proprio Manzotin a vincere una stessa somma in quella corsa. La fidanzata di Mandrake, Gabriella mal sopporta la passione di lui per le corse, fino a rivolgersi ad una cartomante che guarda caso le suggerisce una tris composta da King, Soldatino e D'Artagnan, tre cavalli pochissimo quotati. Affidando la scommessa al fidanzato, Gabriella intuisce che questi non la piazzerà come richiesto e ne farà un'altra. Logicamente ne uscirà vincente, all'insaputa di Mandrake che crede di aver tirato un inganno fatale.

In un crescendo di gag, inganni e sotterfugi, i tre decidono di tirare una truffa al conte Dallara proprietario dell'imbattuta Bernadette, guidata dal famoso Jean Luc Rossini. Mandrake si sostituisce al driver francese nell'intento di rallentare Bernadette e far vincere Soldatino che nel frattempo è diventato cavallo di razza. Ma la passione di Mandrake prevale e preso dalla foga, porta alla vittoria Bernadette. La truffa verrà scoperta e la scapestrata banda verrà portata in tribunale accusata di truffa. Sfruttando la sua oratoria prosperosa, Mandrake parte con una filippica verso il giudice, nel tentativo di perorare la sua causa. Alla fine, al termine del processo sui generis, si scopre che anche il giudice è uno scommettitore incallito, fino al punto di unirsi al terzetto per continuare le loro pazze scorribande appresso ai cavalli.

