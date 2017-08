FLAMINIA MAZZELLA/ Una giovane e poliedrica artista romana (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

LA 18ENNE IN LIZZA PER LA VITTORIA

Marco Liorni e Rossella Brescia con le divertenti incursioni satiriche di Sergio Friscia, presentano su Rai 1 la finale dell’edizione 2017 del Festival di Castrocaro Terme Voci nuove. Tra i giovani talenti che si contendono la prestigiosa vittoria figura anche la cantante Flaminia Mazzella. Si tratta di una concorrente di soli 18 anni originaria di Roma, da sempre appassionata di musica e di canto. Con il sogno nel cassetto di diventare un’artista di fama internazionale (come del resto praticamente tutti i talenti in gara), Flaminia ha iniziato ad occuparsi di musica con una certa ‘professionalità’ a partire dall’anno 2010 allorché ha dato il via i suoi studi di canto. Nel 2011 ha quindi deciso di iniziare a studiare anche uno strumento dal grande fascino come la chitarra allo scopo di arricchire il proprio bagaglio artistico e culturale. Il suo percorso formativo ha conosciuto importanti esperienze soprattutto nel biennio 2012 – 2014. Infatti è in questo periodo che Flaminia Mazzella ha frequentato diversi laboratori musicali e Vocalab nonché teatrali.

NON SOLO MUSICA MA ANCHE DANZA E TEATRO

Flaminia Mazzella ha voluto allargare gli orizzonti artistici del proprio curriculum. Infatti, ha fatto parte del laboratorio teatrale in lingua inglese LIA Language in Action, portando peraltro in scena l’appassionato spettacolo de La bisbetica domata. Dal 2014 al 2016 studia danza moderna presso la Goblin Music Record di Roma. Una importante casa discografica romana con la quale la Mazzella ha avuto modo di collaborare in diverse occasioni con tanto di stage molto formativi. Nel 2014 la Mazzella ha preso parte al Festival Italia in Musica riuscendo ad ottenere la vittoria nella categoria cover, dimostrando di essere particolarmente capace di adattarsi a diversi generi musicali. Ora per l’artista romana è arrivata questa importante finale al Festival di Castrocaro Terme che potrebbe rappresentare una decisiva rampa di lancio per il proseguo della propria carriera artistica.

© Riproduzione Riservata.