Festival di Castrocaro 2017 / Cantanti e ospiti. Chi sarà il vincitore dlla 60°edizione? Ivana Spana madrina

E' tutto pronto per la 60esima edizione del Festival di Castrocaro 2017, l'evento musicale che verrà condotto da Marco Liorni e Rossella Brescia nella prima serata di oggi, sabato 26 agosto 2017, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. A partire dalle 21.20 circa, si apriranno i battenti della nuova edizione e accanto ai due conduttori, ritroveremo anche la dissacrante ironia di Sergio Friscia, il comico palermitano che allieterà il pubblico con le sue divertenti incursioni. Lo show andrà in onda rigorosamente in diretta dal Padiglione delle Feste alle Terme di Castrocaro. Chi ci sarà in giuria? Anche questo anno, grandi nomi di eccezione. Incominciamo con il suo presidente: il produttore e scopritore di grandi talenti Claudio Cecchetto. La giuria, dovrà votare i dodici finalisti per decretare il vincitore assoluto di questa nuova edizione 2017. Al fianco di Cecchetto, anche: Silvia Mezzanotte, Fio Zanotti e Giò Di Tonno. Questa edizione in più, sarà più speciale delle altre in quanto, si festeggeranno anche i sessant'anni di “attività” dell'evento che ha regalato più di un sogno ad alcuni grandi nomi della musica italiana. Per citare solo qualche nome, vi ricordiamo che da Castrocaro sono nati moltissimi BIG della canzone, come: Eros Ramazzotti, Zucchero, Iva Zanicchi, Caterina Caselli, Nek, Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia, Michele Zarrillo, giusto per menzionarne una piccola parte.

Festival di Castrocaro 2017, quali gli ospiti e il meccanismo della gara?

Il Festival di Castrocaro, in prime time regalerà nuove emozioni in musica. Su Rai1 infatti, sta per riaprirsi l'evento che vedrà protagonisti giovani artisti che sperano di potere emergere. Ospite d’onore della serata in diretta sarà Ivana Spagna, chiamata a sostituire Patty Pravo. La poliedrica artista ha deciso di fare la madrina d'onore ai giovanissimi talenti che si avvicenderanno sul palcoscenico della gara. Il vincitore inoltre, avrà l'onore di andare di diritto tra la schiera dei 61 finalisti delle sezioni di Sanremo Nuove Proposte 2018. Non è la prima volta che la Pravo partecipa all'evento musicale. Era già successo nel 2013, anno in cui ha trionfato Davide Papasidero che all'epoca aveva confessato intervistato da Velvet Music: “Mi sembrava un sogno – ha dichiarato il cantante, anche ex concorrente di X Factor Italia e UK – Ho anche pianto durante la diretta. Lei che cantava la mia canzone preferita, io che avevo passato il primo step. Appena ho realizzato ho avuto un momento di commozione”.

