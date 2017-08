GERRY LEONARD / Il chitarrista di David Bowie sul palco di Melpignano (La notte della taranta)

Gerry Leonard ospite a La notte della taranta su Rai5

IL TRIBUTO A DAVID BOWIE

Saranno tantissimi gli ospiti previsti sul palco de La Notte della taranta. Tra questi ci sarà anche Gerry Leonard, chitarrista di fama internazionale che nel corso del suo lungo percorso artistico ha collaborato anche con Bowie. In un'intervista rilasciata alla rivista musicale Rolling Stones, Gerry Leonard ha parlato della sua lunga esperienza lavorativa con il Duca Bianco e di come quest'ultimo sia stato in grado di reinventarsi ed adattarsi così ai cambiamenti che hanno interessato i gusti dei fan. Dopo la scomparsa di David Bowie, Leonard ha partecipato con grande piacere alla serata commemorativa dell'indimenticabile Duca Bianco, il Brit Awards Tribute to David, tenutosi nel febbraio del 2016.

GERRY LEONARD, LA CARRIERA E LE COLLABORAZIONI

Oltre ad aver collaborato con Bowie, Gerry Leonard ha lavorato con la cantautrice americana Suzanne Vega, arrangiando per quest'ultima diversi brani dei due ultimi album dell'artista, ovvero Tales from the Realm of the queen of pentacles e Lover Beloved. Ha inoltre partecipato al tour promozionale dell'ultimo album di Suzanne Vega, pubblicato nell'ottobre del 2016. È poi recentemente stato protagonista assieme a Manolo Garcia, di uno straordinario tour musicale in Spagna. Ha poi collaborato alla produzione dell'ultimo album dello stesso Garcia. Sempre nel 2016 ha contribuito alla produzione dell'ultimo album della band ceca Vsichni Svati. Oltre a collaborare con altri grandi artisti di calibro internazionale, Gerry Leonard ha portato a termine un progetto da solita intitolato The Deep End, prodotto dalla Fox Search Light. Ha poi composto la sua prima colonna sonora per una produzione cinematografica, in particolare per un film indipendente dal titolo 32A. Gerry Leonard è nato nel febbraio del 1961 a Dublino. Si avvicinò al mondo della musica fin da bambino ed iniziò a studiare chitarra presso il Municipal College of Music di Dublino. Nel 89 fonda la band Hinterland.

