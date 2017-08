GIULIA TOSCHI/ L’enorme soddisfazione per l’obiettivo centrato (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

FA BINGO ALLA SUA SECONDA ESPERIENZA A CASTROCARO

Questa sera su Rai 1 viene trasmessa l’attesa finale della sessantesima edizione del Festival di Castrocaro Terme ‘Voci Nuove’ per la conduzione di Marco Liorni e Rossella Brescia e con la partecipazione del comico siciliano Sergio Friscia. Tra i giovani talenti in gara c’è anche la sedicenne Giulia Toschi, cantante faentina dalle belle speranze pronta a sfruttare in pieno questa ghiotta opportunità che potrebbe permetterle di seguire le orme di tanti artisti poi diventati famosi dopo la partecipazione a Castrocaro come nel caso di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Luca Barbarossa e tanti altri ancora. Per la Tosti non si tratta della prima esperienza in quanto già nella passata stagione è arrivata ad un passo dalla finalissima, motivo in più per ottenere il massimo dall’esperienza. Nella sua performance la giovane cantante sarà accompagnata dal maestro Gabriele Bertozzi, anch’egli nativo di Faenza, da Luca Gatta e Paola Bedei.

“È UNA SODDISFAZIONE GRANDISSIMA”

Giulia Toschi come detto è nata a Faensa e fin da quando era una tenera bambina ha iniziato ad appassionarsi di musica e canto. A soli 10 anni ha cominciato i propri studi nel canto e soprattutto frequentando contemporaneamente corsi di recitazione musica Jazz alla Scuola Sarti a Faenza. Nelle ultime ore che precedono l’attesa finale, Giulia Toschi nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Resto del Carlino, ha espresso tutta la propria soddisfazione ed emozione per aver centrato un obiettivo così importante e prestigioso: “E’ una soddisfazione grandissima e per me è già una vittoria vista la mia giovane età... ho ancora tanto da imparare e sarà una esperienza che servirà alla mia crescita artistica e personale. Trasmettere le emozioni che provo quando canto è la cosa per me più importante e lavorerò in questi pochi giorni che mi separano dalla finalissima per dare il massimo”.

