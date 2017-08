GLI AVVOLTOI HANNO FAME/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 26 agosto 2017)

il western nella prima serata di Rete 4

CLINT EASTWOOD NEL CAST

Gli avvoltoi hanno fame, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 1970 di genere Western che è stata prodotta per la regia di Don Siegel. La sceneggiatura è stata affidata a Budd Boetticher e Albert Maltz per un cast decisamente stellare, il protagonista infatti è Clint Eastwood, affiancato da Shirley MacLaine, Alberto Morin, Armando Silvestre ed Ada Carrasco. Supreme le musiche ideate dal maestro del genere Ennio Morricone affiancato da Stanley Wilson. Già leggendo i nomi si intuisce la vastità e l'importanza, sia del cast che delle musiche, tanto che citare tutte le opere concernenti questi attori e musicisti è una impresa titanica. Basta pensare ad esempio nelle molteplici interpretazioni di Eastwodd nel ruolo dell'ispettore Challagan o magari le dolci melodie di Ennio Morricone in C'era una volta in America. Risulta praticamente inarrivabile citare completamente la filmografia sia come attore che come regista di Eastwood, che ha saputo nel corso degli anni, riciclarsi da attore a regista conseguendo un premio Cesar, sei Golden Globe e quattro David Di Donatello. Decisivo per la sua carriera l'incontro con Sergio Leone con cui darà vita al filone, Italiano e non solo, dei Western. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Ambientato nei più selvaggi paesaggi del West, il film narra le gesta del misterioso pistolero Hogan che nel suo girovagare senza meta tra deserti e sabbia incontra Sara in un rocambolesco evento. Ci sono infatti tre banditi che hanno sequestrato la donna derubandola e cercando di violentarla, con l'intento finale di ucciderla. Verrà salvata dall'intervento provvidenziale di Hogan che la salva dopo che i malviventi erano quasi giunti al loro infausto scopo. Dopo un avvertimento in puro stile minaccioso, Hogan passa alle vie di fatto sterminando senza pietà il terzetto. Solo allora scoprirà che la donna in realtà è una suora. Arriva all'orizzonte la cavalleria Francese alla ricerca di Sara, che ancora una volta verrà protetta da Hogan. Sara afferma che i soldi che porta dietro sono dedicati ad una popolazione messicana che cerca l'indipendenza e che per questo è ricercata dai Francesi a cavallo. In un crescendo di azione e suspance, Hogan rimarrà ferito in una sparatoria, ma riuscirà a salvare Sara, che dal canto suo mostrerà un notevole coraggio in azione. Ma la sorpresa è ancora dietro l'angolo in quanto il ruolo di suora è messo in dubbio alla scoperta che Sara è stata (o lo è ancora?) una prostituta. Giunti al villaggio, al termine di una furibonda battaglia riusciranno vincitori e scaccieranno definitivamente i Francesi.

