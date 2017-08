GRETA DOVERI/ Dalle ‘Vocine nuove’ alla finale dei più grandi (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

UN TALENTO PURISSIMO DI SOLI 17 ANNI

Tutto pronto per l’attesa finalissima del Festival di Castrocaro Terme 2017, trasmesso questa sera sulle frequenze di Rai 1 per la conduzione di Rossella Brescia e Marco Liorni con il supporto del comico siciliano Sergio Friscia. Un ultimo atto che vedrà tra gli aspiranti vincitori anche la giovanissima cantante Greta Doveri di soli 17 anni. Un talento purissimo che ha saputo mettersi in mostra e che peraltro è una sorta di volto noto per gli appassionati del Festival in quanto in precedenza ha partecipato al concorso Vocine nuove. Da lei ci si attende tantissimo anche in ragione dell’esperienza maturata negli ultimi anni nel corso dei quali ha partecipato a diverse kermesse di livello. Infatti, nel 2014 quando era uno dei componenti del quintetto delle Peppermints, ha rappresentato San Marino nell’ambito della manifestazione internazionale del Junior Eurovision Song Contest. Per l’occasione presentò assieme ai propri compagni d’avventura, il brano Breaking my hearth.

IL PREMIO AL SANREMO MUSIC AWARDS

Greta Doverì ha 17 anni ed è originaria della provincia di Pisa e per la precisione della cittadina di Buti. Da sempre grande appassionata di musica, attualmente sta studiando a Lucca al liceo musicale. Dopo la buona esperienza al Junior Eurivision, Greta decise di lasciare il quintetto delle Peppermints intraprendendo così la strada da solista. Una scelta che a posteriori può essere senza dubbio definita azzeccata in quanto, sono state diverse le soddisfazioni personali ed i successi che ha saputo raccogliere. Tra i punti di massimo della sua giovanissima carriera c’è certamente da annoverare l’ottimo responso ottenuto al Festival di Sanremo ed in particolare nello scorso mese di febbraio allorché ha ottenuto il Premio come miglior voce femminile al Sanremo Music Awards con la sua interessantissima versione del brano ‘And I’m telling you’ di Jennifer Hudson. Il Sanremo Music Awards è una manifestazione di livello internazionale nel corso della quale vengono premiati gli artisti che si sono particolarmente distinti durante l’anno.

© Riproduzione Riservata.