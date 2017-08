Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni: Giulia De Lellis non ci sarà? I video sul cast lanciano l'allarme

Grande Fratello Vip (Logo)

Continuano le indiscrezioni sui Vip che popoleranno la Casa del Grande Fratello a partire dall'11 settembre e, soprattutto, aumenta la curiosità dei fan del reality visto che, sulla pagina ufficiale dello show, sono state pubblicate le prime immagini. Alcuni video mostrano infatti le riprese delle presentazioni dei concorrenti, ovviamente i volti di questi sono celati, in modo da tenerli nascosti sino alla presentazione in diretta, eppure qualche indizio non manca. I fan hanno infatti udito alcune voci, come quella di Carmen Di Pietro e Simona Izzo. C'è chi inoltre ritiene confermata anche la presenza di Luca Onestini che ieri era a Roma proprio durante le riprese delle presentazioni del Grande Fratello Vip (Clicca qui per vedere i video). C'è qualcuno che sembra però mancare all'appello: Giulia De Lellis.

ROSA PERROTTA NEL CAST AL POSTO DI GIULIA DE LELLIS?

Se il cast si è recato a Roma ieri per registrare le presentazioni dello show, la De Lellis si trovava invece in montagna a godersi qualche giorno di vacanza col fidanzato Andrea Damante. Come mai? Che la De lellis abbia dato forfeit proprio a pochi giorni dall'inizio di questa avventura? Fatto sta che attualmente la fidanzata di Andrea Damante è ben lontana da Roma e dalle riprese per il Grande Fratello Vip. Questo fa credere che ci sia la possibilità che si stia ancora valutanto la sua partecipazione o che comunque possa essere sostituita da Rosa Perrotta. L'ex tronista sembrava infatti essere confermata nel cast ma, le ultime indiscrezioni, l'hanno data per "scartata". Che l'assenza di Giulia abbia rimesso in gioco la sua presenza? Non resta che attendere nuove indiscrezioni fino all'annuncio sul cast ufficiale.

© Riproduzione Riservata.