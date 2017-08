HECTOR E LA RICERCA DELLA FELICITA'/ Su Rai Movie il film con Simon Pegg (oggi, 26 agosto 2017)

il film di genere commedia e drammatico in onda su Rai Movie

SIMON PEGG E TONI COLETTE NEL CAST

Hector e la ricerca della felicità, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.20. Una pellicola introspettiva sulla vita e sull'essere umano alla ricrca del proprio io. Un lungometraggio prodotto nel 2014 sotto la regia di Peter Chelsom che vede la collaborazione di paesi come Regno Unito, Canada, Sudafrica e Germania. Il regista ha collaborato anche nella sceneggiatura del film, insieme a Maria Von Heland e Tinker Lindsay. In realtà è una trasposizione cinematografica di un romanzo intitolato Il viaggio di Hector (ma conosciuto anche con il titolo La ricerca della felicità) ed è stato scritto da François Lelord. Tra i protagonisti principali figurano i volti di Simon Pegg nei panni del protagonista Hector, Toni Collette che veste i panni di Agnes e Rosamunde Pike che interpreta la compagna di Hector, Clara. Scopriamo insieme di cosa tratta Hector e la ricerca della felicità. Hector e la ricerca della felicità: attraverso il globo nella ricerca dell'Io interiore. Ma scopriamo insieme la trama del film.

COME SI SVOLGE LA STORIA?, VEDIAMO LA TRAMA

La vicenda ruota intorno alla quotidianità di Hector, uno psichiatra che svolge il suo lavoro con impegno e costanza nella metropoli di Londra. Convive in un appartamento con la fidanzata Clara, sua confidente oltre che compagna. Spesso, Hector confida alla propria partner di sentirsi un ipocrita, fasullo e ciarlatano, infatti, il suo lavoro consiste nel cercare di rendere migliore la vita delle persone, elargendo consigli e indicando la strada migliore per cercare di intraprendere percorsi costruttivi, tuttavia, pare proprio che Hector stesso abbia bisogno di qualcosa in più che riesca a fargli assaporare appieno il bello della vita,ma non riesce ad applicare a sé stesso i consigli che per professione dona agli altri. Ad un certo punto, colto da un'illuminazione folgorante, Hector decide di partire per un lungo viaggio alla scoperta della vera felicità, lontano dalla routine e dalla prigione che Hector stesso si è creato, lo psichiatra di imbarca in un avventuroso viaggio globale, è proprio qui che inizia il bello, sarà il punto di svolta per una vita ricca di stimoli, avventure e spensieratezze, lontano dalla comodità a dir poco apatica della sua attuale vita.

