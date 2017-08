IL DUBBIO DELLA VERITA'/ Su Rai 2 il film con Danica Mc Kellar (oggi, 26 agosto 2017)

il film di genere giallo per la prima serata di Rai 2

NEL CAST DANICA MC KELLAR E JONATHAN BENNETT

Il dubbio della verità, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.20. Una pellicola che è stata realizzata per la televisione nel 2013 ed è stata prodotta negli Stati Uniti. Il film di genere giallo e thriller, vede la regia di Richard Gabai mentre il cast comprende attori come Danica Mc Kellar, Jonathan Bennett, Jaleel White, Fred Dryer, Carter MacIntyre, Alicia Lagano, Jennifer Aspen e Robert David Hall. Fra questi forse il più noto al grande pubblico italiano è Fred Dryer, che qualcuno ricorderà come il manesco ma efficace poliziotto dai metodi spicci Hunter dell'omonima serie televisiva che venne mandata in onda in italia a partire dalla fine degli anni ottanta. Una curiosità riguardo la protagonista Danica Mc Kellar è quella che, oltre alla sua attività di attrice e ballerina, vanta una cospicua dote come scrittrice di libri gialli ma anche di matematica, in cui ha riscosso anche notevoli premi letterari. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

COSA ACADRA'? ECCO LA TRAMA

La protagonista impersona Elen Plainview, una madre dolce e premurosa tutta dedita al lavoro e presa dalla cura della casa. La vita scorre decisamente tranquilla nella classica famiglia media americana, e la convivenza con il marito poliziotto procede a gonfie vele, fino a quando Elen viene accusata di omicidio quando viene trovata orrendamente uccisa quella che si pensa possa essere la giovane amante del marito. Tratta in arresto e sottoposta a umilianti perquisizioni ed intromissioni nella vita privata, viene immediatamente incarcerata. Le prove che all'inizio sembrano lievi, via via con il passare dei giorni cambiano forma fino a diventare sempre più schiaccianti. La situazione si aggrava sempre più fino al punto che sia il marito che la famiglia e tutti gli amici più vicini e cari, tendono a non credere più alla sua innocenza. Ma qualcosa addirittura arriva a minare la sanità mentale di Elen che arriva in taluni momenti della sua giornata ripetitiva in carcere a quasi convincersi di aver commesso essa stessa l'orrendo delitto. In un crescendo di suspance, colpi di scena giudiziari ed altalenanti emozioni, Elen arriverà alla verità che non sarà delle più piacevoli.

