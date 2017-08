IL TERRORISMO VISTO DAI JIHADISTI/ La serie tv (americana) che racconta il volto umano dell'Isis

The State (Channel 4)

Era il 1925 quando Adolf Hitler dava alle stampe il Mein Kampf, la "bibbia laica" del Nazismo contenente la perfetta sintesi del suo folle macchiavellismo. Fu un successo: non solo il saggio vendette milioni di copie, ma se ne parlò a lungo come di un'opera introspettiva a firma di un grande leader politico. Allo stesso modo, Channel 4 partorisce The State, serie televisiva incentrata sulla dottrina neonazista della jihad. E se nel mirino di Hitler c'erano i semiti, in quello dei terroristi ci sono gli infedeli. Due tipi di "infedeltà" diverse, dunque, ma intrambe riconducibili alla medesima matrice di odio nei confronti del diverso. Alla luce delle cronache storiche, però, l'accoglienza di The State è stata meno clemente. C'è chi accusa la rete di inneggiare al fondamentalismo, e chi mette in guardia i più giovani dalla visione degli episodi. Il rischio è quello romanzare una tragedia, o addirittura arrivare a provare empatia nei confronti dei protagonisti. The State racconta la storia di quattro britannici che, abbandonata la terra natia, si recano in Siria per sperimentare appieno la loro conversione alla fede islamica. A Raqqa vengono reclutati nell'"esercito" del terrore, e da quel momento in poi saranno impegnati in una serie di missioni adrenaliniche che non hanno nulla da invidiare a quelle di un ingenuo film d'azione.

L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA

Regista e sceneggiatore hanno lavorato oltre un anno e mezzo per rendere credibile il risultato finale. La trama è frutto di inchieste e analisi condotte con la complicità del King's College di Londra, cui si deve l'accurato approfondimento della parte relativa ai processi di radicalizzazione. Una serie fin troppo credibile, dunque, che più che a una storia di fantasia si avvicina a un vero e proprio documentario. Non è da trascurare la profonda valenza divulgativa del prodotto, la cui mission è innanzitutto quella di scavare nelle menti di una delle organizzazioni criminali più eminenti al mondo.

