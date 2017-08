INTO THE WILD - NELLE TERRE SELVAGGE/ Su Tv8 il film con Emile Hirsch (oggi, 26 agosto 2017)

il film d'avventura per la prima serata di tv8

SEAN PENN ALLA REGIA

Into the wild - Nelle terre selvagge, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura che è stata scritta e diretta dall'attore premio Oscar Sean Penn. Si tratta di un film drammatico che è stato prodotto in USA nel 2007 e che porta sul grande schermo la vera storia del giovane Christopher McCandless, che abbandona la propria vita agiata per viaggiare in solitaria attraverso l'America, arrivando fino alle terre sconfinate dell’Alaska. Il ruolo da protagonista è affidato a Emile Hirsch, noto al pubblico per aver partecipato alla serie tv Sabrina, vita da strega e ad altre produzioni televisive, e l’intero cast è costellato di nomi famosi, tra gli interpreti maschili troviamo William Hurt nella parte del padre di Chris e Vince Vaughn nel ruolo dell’ amico - agricoltore Wayne Wester, mentre l'eroina di Twilight Kristen Stewart presta il volto alla bella Tracy Tatro. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

La storia racconta la biografia di Christopher McCandless, giovane americano benestante che dopo la laurea in scienze sociali decide di donare i suoi risparmi e di lasciare famiglia e amici per sfuggire alla società moderna in cui non si rispecchia, dopo aver abbandonato tutto Chris adotta lo pseudonimo di Alexander Supertramp ed inizia un viaggio che durerà due anni attraverso Stati Uniti e nel Messico. Durante questo lungo itinerario Chris affronta numerose prove fisiche e psicologiche, incontrando sulla sua strada vari personaggi che ne influenzano la vita, trasmettendogli poco a poco la forza necessaria per affrontare le condizioni estreme dell’Alaska. Nella vita di Chris compaiono così la coppia di hippie formata da Jan e Rainey, il giovane agricoltore Wayne Westerberg, la bella cantautrice Tracy, e soprattutto Ron un anziano reduce dal carattere scontroso, che aprirà parte del proprio cuore a questo ragazzo così speciale.

Dopo numerosi colpi di scena Chris riesce finalmente ad arrivare in Alaska, dove inizia a vivere in condizioni davvero estreme, cibandosi soltanto di selvaggina e bacche. Le difficoltà legate alle temperature polari e all’isolamento non sembrano spaventare il nostro protagonista, che in Alaska ritrova la pace interiore che aveva perduto durante la sua precedente vita da ragazzo americano benestante. In una terra così selvaggia però, qualsiasi errore può rivelarsi fatale e Chris lo sperimenterà sulla propria pelle, in un finale intenso e drammatico tutto da scoprire.

