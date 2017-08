Il Segreto / Anticipazioni puntata 26 agosto: in arrivo Primo de Rivera, l'arma di Francisca contro Cristobal

Il Segreto

Francisca Montenegro è pronta a presentare il conto al suo malvagio persecutore, Cristobal Garrigues, e possiamo anticiparvi che, almeno nelle sue intenzioni, sarà particolarmente salato. Questa sera, infatti, arriverà a Puente Viejo il Generale Primo de Rivera, una personalità molto potente che, almeno secondo i protagonisti de Il Segreto, riuscirà a mettere un freno ai loschi propositi dell’ex intendente. Francisca, Raimundo ed Emilia approfitteranno quindi della presenza dell’illustre generale per raccontare, con dovizia di particolari, tutto ciò che sono stati costretti a subire da quando Cristobal è entrato nelle loro vite e, di fronte alle loro accuse, Primo de Riveira si attiverà sin da subito per dare a Garrigues la punizione che merita. Dopo aver tenuto in ostaggio Francisca Montenegro e aver terrorizzatola povera Emilia Castaneda, Cristobal troverà finalmente pane per i suoi denti?

ANTICIPAZIONI, SEVERO AFFRONTA CARMELO

Nonostante sia circondata dall’amore di Severo e dalle cure del dottor Moliner, Candela versa ancora in condizioni disperate. Per la pasticcera, infatti, potrebbe non esserci un futuro, dal momento che il malore che l’ha colpita ha portato a delle conseguenze del tutto insanabili. Ma cosa ha spinto Candela ad agitarsi e a perdere i sensi nel corso del suo colloquio con Carmelo? Nell'appuntamento de Il Segreto di stasera, in onda come sempre alle 18.45, Severo cercherà di dare una risposta a questa domanda e, pur di capire i motivi che hanno portato sua moglie allo svenimento, e al successivo malore, metterà sotto torchio il suo prezioso collaboratore. Carmelo confesserà tutta la verità al suo inseparabile amico? In questo clima così ostile, Sol rifletterà bene sul da farsi e, pur di non abbandonare Severo in un momento così complicato, prenderà una decisione molto drastica che potrebbe mettere in crisi il suo rapporto.

