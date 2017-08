Il Segreto / Anticipazioni puntate settimanali 28 agosto al 3 settembre: Francisca alla guida del Municipio?

Il Segreto

FRANCISCA A GUIDA DEL MUNICIPIO?

Gli abitanti di Puente Viejo sono protagonisti di una nuova interessante settimana di emozioni che solo la soap opera spagnola Il Segreto sa regalare ai telespettatori di Canale 5. Mauricio inizia ad avvertire in maniera importante l’assenza alla Villa da parte di Fe per questo fa di tutto pur di convincerla a ritornare a lavorare. Intanto, Camila si convince che Hernando e Rogelia stiano complottando alle proprie spalle per cui cerca in ogni modo di scoprire di cosa si tratta. In realtà i due stanno preparando una sorpresa che sarà quanto mai gradita per Camilla riguardante la salute dello stesso uomo. Nel frattempo Raimundo preoccupato per le sorti del suo amato paesino, lancia una sorta di invito alla cittadinanza affinché possa scegliere alla guida del Municipio una persona che abbia grande prestigio e sia in grado di gestire la cosa pubblica con grande capacità. Insomma, Raimundo fa un vero e proprio endorsement a favore di Francisca.

CRISI TRA SOL E LUCA

Purtroppo a preoccupare buona parte degli abitanti di Puente Viejo sono le condizioni di Candela. La donna non da alcuna segno di ripresa e questo ovviamente fa molto felice Francisca che nel proprio animo, e non solo, si augura che la vita di Candela si possa spegnere quanto prima. Problemi all’orizzonte anche in quello che sembrava essere un meraviglioso rapporto come quello di Sol e Lucas. I due, infatti, sono in contrapposizione circa quello che sarà il loro destino. Mentre la donna preme per restare a vivere nell’amata Puente Viejo, Lucas immagina un futuro lontano da quel paesino sperduto e nello specifico vorrebbe trasferirsi definitivamente nella capitale spagnola di Madrid che così tante opportunità sembra potergli offrire. Chi l’ha spunterà? Infine Beatriz è vittima di un pericoloso incidente mortale dal quale viene salvata miracolosamente da un misterioso uomo: si tratta del giovane imprenditore con cui è entrato in affari recentemente Hernando.

