JACKIE & RYAN/ Su Iris il film con Ben Barnes e Katherine Heigl (oggi, 26 agosto 2017)

romanticismo per il primo pomeriggio di Canale 5

ANN CANAAN MANN ALLA REGIA

Jackie & Rian, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 14.40. Una pellicola di genere romantica e sentimentale americana del 2014 che è stata affidata alla regista, prodruttice e sceneggiatrice Ann Canaan Mann (figlia del noto regista Michael Mann). Nel cast di attori compaiono fra gli altri Ben Barnes (Ryan), Katherine Heigl (Izzie Stevens del serial televisivo Grey's Anatomy), Sheryl Lee (Miriam), Emily Alyn Lind (Lia), Ryan Bingham e Clea DuVall (Virginia). La prima proiezione al di fuori dei confini nazionali è del dicembre 2014, quando viene proiettato con successo di publbico e critica al festival di Venezia, nella sezione orizzonti, senza tuttavia conseguire premi. Le scenografie del film sono quelle dello stato dello Utah dove si sono svolte le riprese nei primi mesi del 2014. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COSA ACCADRA'?, LA TRAMA DEL FILM

Ryan è un musicista di strada che vive, o forse sarebbe meglio dire sopravvive, sui treni viaggiando da un paese all'altro, guadagnandosi da vivere suonando per i passanti e avendo con sè solo uno zaino con pochi stracci e una vecchia chitarra. I suoi viaggi non hanno una meta precisa e sono sempre e solo tesi a cercare nuovi luoghi in cui suonare e nuovi compagni con cui produrre musica, la sua per ora unicia e vera passione. La sua specialità è nel repertorio del folk più estremo, con canzoni vecchie ma sempre valide, e nella sua testa rimane sempre il sogno di concepirne delle nuove, senza però avere mai il coraggio di iniziare, di partire con questo sogno. Durante una delle sue innumerevoli peripezie incrocia Jackie, giovane e bella cantante pop con un passato fatto di successo e di un poco soddisfacente matrimonio con un facoltoso uomo d'affari di New York. Approdata di ritorno al sul paese natale nello Utah, deve per la prima volta capire come funziona la vita da sola, trovare un lavoro e sbarcare il lunario. Ma il problema principale è quello di trovare il coraggio per sfidare il marito perfido che tenta e minaccia in ogni modo di privarla del figlio. Come spesso accade, i due giovani si incrociano e si innamorano e si danno reciprocamente coraggio per affrontare il cambio epocale che le loro vite stanno per affrontare.

