JUSTINE MATTERA/ La showgirl: “Utilizzo i social per creare interesse” (Ciao Darwin)

Paolo Bonolis e Luca Laurenti questa sera sono nuovamente protagonisti nella prima serata di Canale 5 con una puntata in replica del divertente programma Ciao Darwin 7. Come di consueto andrà in essere una gara tra due squadre differenti e contrapposte che in questo caso sono quella degli Italiani guidata da Claudia Ruggeri diventata celebre per aver interpretato il personaggio della supplente nel programma Avanti un altro, e quella degli Stranieri guidata da Justine Mattera ex moglie del compianto Paolo Limiti. A proposito della Mattera, showgirl nata a New York ma da diversi anni in Italia, è stata oggetto di una serie di polemiche per le tante foto sexy pubblicate sui propri profili social. Sull’utilizzo dei social la showgirl ha espresso il proprio pensiero in merito durante un’intervista rilasciata a VelvetMag: “Al giorno d’oggi i social vengono usati un po’ da tutti. Nello specifico li utilizzo per pubblicità, per lavoro, per sorprendere, per provocare, per creare interesse. I miei fan poi sono molto carini e tranquilli, mi scrivono tanto e io cerco di rispondere a tutti. Sono felice di provocare delle emozioni nel bene, ma anche nel male. O mi si ama o mi si odia. Secondo me è peggio l’indifferenza”.

Nel corso della medesima intervista Justin Mattera ha voluto parlare anche dei commenti un po’ troppo pesanti lasciati dagli utenti evidenziando: “Se sono troppo pesanti li banno. Oppure cerco di confrontarmi con loro, capire tutte le ragioni. Però quando gli uomini mi insultano o le donne mi dicono che sono una cattiva moglie, una cattiva madre, mi arrabbio davvero. Sono una showgirl, le foto sono pensate. Se metto delle immagini sexy di certo non voglio rubare mariti o fidanzati”. Altro argomento dell’intervista è il suo aspetto fisico, straordinariamente in forma grazie ad un equilibrato connubio tra attività fisica e corretta alimentazione. Tuttavia la showgirl americana ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: “Ho fatto solo un’operazione al seno perché dopo il secondo parto era completamente svuotato. L’ho fatto per necessità e non per un capriccio. Dopo aver visto una ventina di chirurghi ho scelto Giulio Basoccu che mi ha convinto ed è stato molto bravo. Penso che si debba ricorrere alla chirurgia per una buona ragione. A volte le imperfezioni sono anche belle”.

