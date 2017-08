LO SQUALO 3/ Su Italia 1 il film con Dennis Quaid e Bess Armstrong (oggi, 26 agosto 2017)

il film thriller in seconda serata su Italia 1

DENNIS QUAID NEL CAST CON BESS ARMSTRONG

Lo squalo 3, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 23.20. Una famosa pellicola horror del 1983 che è stata diretta da Joe Alves e rappresenta il terzo film della nota saga cinematografica de Lo squalo. Nel cast sono presenti Dennis Quaid, Bess Armstrong, Simon MacCorkindale, Louis Gossett Jr. e John Putch. L'attore protagonista, Dennis Quaid, ha preso parte a tantissimi film hollywoodiani come In good company, The day after tomorrow e Dragonhearth. Inizialmente, il terzo capitolo della saga de Lo squalo avrebbe dovuto assumere i tratti di una parodia. L'idea nacque dalla collaborazione dei produttori e del regista Joe Dante. Alla fine, il progetto venne accantonato a causa delle numerose divergenze che dividevano le varie personalità coinvolte nel progetto. David Brown, uno dei due produttore, decise in un secondo momento, di produrre il seguito de Lo Squalo 2. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM HORROR

Il film è ambientat presso il parco di divertimento acquatico Florida's Seaworld. In questo posto meraviglioso i clienti possono entrare a stretto contatto con le creature dei fondali marini grazie a delle particolari barriere trasparenti che tengono gli ospiti al sicuro. Il giorno dell'inaugurazione del parco è ormai vicino ma, proprio in quel momento, per via di una barriera difettosa, un piccolo di squalo va a rintanarsi all'interno della barriera del parco, scatenando l'ira della madre, un esemplare di squalo lungo più di dodici metri. Ad attirare i due squali è in particolare il rumore generato dagli sci d'acqua del parco. I due animali finiscono per danneggiare un cancello sottomarino del parco, ma nessuno si accorge della causa all'origine del danno. Shelby Overman, l'addetto a cui viene affidato il compito di riparare il cancello, viene ucciso dall'esemplare di squalo più grande. L'indomani, la fidanzata di Overman lancia l'allarme e subito una squadra di salvataggio inizia a coordinare le ricerche dell'uomo scomparso nel nulla. La squadra, però, si imbatte nel piccolo squalo dal quale riesce a salvarsi grazie all'aiuto di due delfini. Bouchard, il finanziatore del parco divertimenti, decide così di catturare lo squalo per crescerlo in cattività. Ma il piccolo, dopo poco tempo muore. Il giorno dell'inaugurazione lo squalo madre fa la sua comparsa, seminando il panico tra tutti i presenti. L'animale ferisce ad una gamba una dipendente del parco, Kelly, che viene prontamente soccorsa in ospedale. Subito dopo scatta il piano d'evacuazione e tutti gli ospiti sono invitati ad abbandonare il parco. Qualcosa però, non va per il verso giusto perché lo squalo distrugge parte dei corridoi sotterranei. Riusciranno gli ospiti ed i dipendenti del parco a mettersi in salvo?

