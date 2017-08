La Notte della Taranta 2017 / Cantanti e ospiti. Il concertone sarà diretto da Raphael Gualazzi

La Notte della Taranta 2017

La Notte della Taranta 2017, giungerà alle battute finali nel corso della prima serata di oggi, sabato 26 agosto. Ben otto ore di musica, lo spettacolo in musica più importante del Salento, in diretta da Melpignano. Per le battute finali dell'evento musicale più grande dell'Europa, sono già attese circa 200mila persone, provenienti sia dall'Italia ma anche dall'Estero. Una lunga notte in musica, che coinvolgerà il pubblico sulle note della travolgente “pizzica”, portando con sé, la danza tradizionale salentina e con questa, un messaggio di pace e fratellanza, tipico della terra che ospita la manifestazione da ormai vent'anni. Quest'anno, la tradizionale musica salentina, sarà eseguita da numerosissimi ospiti tutti diretti dal sapiente estro creativo di Raphael Gualazzi, maestro concertatore dell'evento conclusivo di stasera. Insieme ai ventuno componenti dell’Orchestra Popolare ci saranno anche: il cantante Gregory Porter, vincitore di due Grammy Award, il chitarrista di David Bowie Gerry Leonard, il sassofonista dei Rolling Stones Tim Ries, il percussionista cubano Pedrito Martinez. Il tutto verrà amalgamato dalla eccezionale vocalità della statunitense Suzanne Vega. L'artista, proporrà anche una versione “pizzicata” di “Luka”, una delle canzoni che l’hanno resa famosa. Spazio anche per la cantante israeliana Yael Deckelbaum che salirà sul palcoscenico della manifestazione con “La preghiera delle madri” affiancata dall'esibizione della prima ballerina della Scala Nicoletta Manni.

La Notte della Taranta 2017, il concertone a suon di “pizzica”: ospiti e anticipazioni

Unici ospiti italiani de La Notte della Taranta 2017, la band emergente dei Boomdabash. Il gruppo ha raggiunto la popolarità in tutta Italia con il singolo del 2016 “Portami con te”. Inoltre, 16 dei 45 brani previsti saranno accompagnati dalle coreografie dei 18 ballerini guidati dal maestro Luciano Cannito, presente anche in occasione della tre giorni a Lecce per la Festa di Sant'Oronzo. Nell'imponente palcoscenico di 330 metri quadri il pubblico in piazza, avrà modo di deliziarsi con uno spettacolo di 16mila luci led, con le particolari luminarie. Il concertone de La Notte della Taranta 2017, sarà trasmesso in diretta su Rai 5 a partire dalle 22,30. Nel frattempo, il pre-concertone, partirà dalle ore 18 e vedrà protagonisti sei gruppi tra cui la “Barcelona Gipsy balKan Orchestra”(Bgko), proveniente dalla città spagnola ferita dalla violenza del terrorismo, e la formazione delle “Ciaramelle, poeti e saltarella di Amatrice”. Sul palcoscenico di Melpignano, anche la testimonianza del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

