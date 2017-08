Linea di Separazione / Anticipazioni ultima puntata: quale sarà il destino di Anna?

Linea di separazione, in onda su Rai 3

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 AGOSTO 2017, EPISODIO 2 "LA MIA TERRA, LA TUA TERRA"

Questa sera torna Linea di Separazione in prima serata di Rai 3. Oggi sabato 26 agosto 2017, andrà in onda il nuovo ed ultimo episodio in prima Tv assoluta della mini-serie tedesca. i sovietici prenderanno sempre più piede nella zona di Tannbach. Questo farà ripiombare i cittadini nel vecchio terrore, mentre le strade si bagnano già del sangue di molti innocenti. A tutto ciò si aggiunge il divieto da parte dell'esercito di permettere ai grandi proprietari terrieri di avere ancora il controllo dei loro dimini. Non potranno fare nemmeno più ritorno alle loro antiche abitazioni, perdendo quindi tutto quello che possiedono nel giro di pochissimo tempo. Tannbach si trova infatti all'interno dell'aerea controllata dai sovietici e dovrà sottostare ad una dura legge che non risparmia nessuno. In previsione della divisione in settori dell'intera Germania, che prevede diverse prese di potere. Americani, francesi, inglesi e russi: il confine fra i primi e gli ultimi è solo un lungo fiume che scorre al centro della cittadina di Tannbach.

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Ecco cos'è successo ieri nella serie Tv tedesca: nei giorni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, i nazisti prendono d'assalto un paesino guidato dal Conte von Striesow (Heiner Lauterbach) e dalla moglie. Quest'ultima ignora tuttavia che il marito sia ritornato dal campo di concentramento in cui è stato rinchiuso per diversi anni, mentre è la figlia Anna (Henriette Confurius) a trovarlo nei boschi. Il Conte ha appena ucciso un nazista che poteva segnalare la sua presenza e chiede alla ragazza di mantenere il segreto. Nelle ore successive, il paesino viene preso di mira dall'esercito nazista, che infine fucila la moglie del Conte di fronte ai suoi occhi. Anna chiede invano al padre di intervenire, ma Georg ha delle idee tutte sue su come agire.

Dopo una lunga sparatoria e diversi morti, il Conte prende finalmente possesso delle sue vecchie proprietà, grazie all'intervento degli americani che giungono per liberare i cittadini. Hilde (Martina Gedeck) contesta tuttavia al marito di aver aiutato il Conte e di non aver mantenuto fede alle sue promesse. La situazione non fa che peggiorare con l'insediamento degli americani, su cui molti cittadini non sono d'accordo. Anna invece non può dimenticare che il padre si è piegato alla volontà dei nazisti, nonostante la madre fosse consapevole delle atrocità che avrebbero commesso. Il Conte tuttavia non intende rispondere alle domande della figlia, sottolineando solo di non averne mai avuta altra scelta. Nel frattempo, Heinrich (Florian Brückner) si innamora della giovane Theresa (Maria-Victoria Dragus) e cerca di riavere la sua terra, per lavorarla e pensare al proprio futuro. Il giovane chiede quindi al padre di dargli ciò che gli spetta, ma l'uomo gli ricorda che secondo la legge la proprietà è del primogenito, defunto in guerra. Più tardi, Hilde (Martina Gedeck) scopre che il figlio Horst è ancora vivo e che ha trovato rifugio presso uno sconosciuto.

Presa dai sensi di colpa, la donna confida al prete di Tannbach che il figlio è nato al di fuori del matrimonio e di non essere mai riuscita ad amarlo come avrebbe dovuto. All'esterno, Horst viene catturato dai militari. Intanto, Georg scopre che è stato Heinrich Schober (Florian Brückner) ad informare i nazisti su dove trovarlo ed a provocare quindi la morte della moglie. Dopo averlo aggredito ed essere stato prelevato dagli americani, Georg viene imprigionato su ordine del Tenente e accusato di essere un criminale di guerra. Due mesi più tardi, Hilde viene avvisata del presunto arrivo dei sovietici. La donna invece si sente libera di poter circolare per Tannbach, convinta che la presenza degli americani li proteggerà tutti. Anche gli altri cittadini, fra cui Anna, sono convinti che i sovietici non faranno loro del male. L'unica consapevole del pericolo è Lisa (Senta Auth), che convince alla fine il figlio a seguirla. Anna invece è scettica, ma scoprirà che gli americani stanno per lasciare l'assedio per combattere in altre zone. Con l'arrivo dei sovietici, Anna riuscirà a convincere Lisa a rimanere per aiutarla con la fattoria. I militari tuttavia le tolgono la proprietà e ne prendono possesso.

© Riproduzione Riservata.