Linea di separazione / Commento prima puntata: il comunismo può essere una risposta? (mini-serie)

Linea di separazione

Ieri sera è andata in onda su Rai 3 la prima puntata di "Linea di separazione", mini serie tedesca che ha portato in scena fatti realmente accaduti in Germania alla fine della seconda guerra mondiale. Tutto si svolge nel paese di Tannbach, dove nell'aprile del 1945, poco prima dell'arrivo degli americani, le SS tentano un ultimo attacco sui loro concittadini. Fortunatamente pochi vengono uccisi, perchè arrivano gli americani a porre finalmente fine alla guerra. Le speranze di tutti vengono però deluse prima dal comportamento degli americani stessi nei loro confronti, ma ancor di più quando essi sono costretti a ripiegare dato l'arrivo dei sovietici. I russi tentano al loro arrivo di creare un nuovo sistema, basato sugli ideali comunisti. Proprio questi ideali metteranno in crisi i giovani Friedrich ed Anna, incontratisi da poco e tra cui è nato l'amore: il ragazzo crede molto negli ideali comunisti, spinto dalle sue origini umili a volere un sistema che promette una terra a tutti, ma proprio questi ideali porteranno la sua amata, di origini aristocratiche, a dover essere deportata.

Questo mette in crisi la coppia e spacca in due il villaggio, che da un lato vede nel comunismo una nuova era e dall'altro vede nei sovietici gli stessi modi brutali dei nazisti. Questa era solo la prima puntata, ma è in grado di certo di mettere molta carne al fuoco. In particolare la serie è capace, a distanza di anni, di far ripensare a quegli avvenimenti e riesce a farti immedesimare nelle persone che hanno vissuto quegli avvenimenti, persone appena liberate da un nazismo che ancora alita sul loro collo, passate in mano americana ed infine in balia dei sovietici, che sembrano portare l'ordine, ma lo porteranno davvero?

