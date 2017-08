METRÒ/ Il quartetto musicale alla ricerca di conferme (Festival di Castrocaro)

Festival di Castrocaro in onda su Rai 1

L’USCITA DI SCENA AD AMICI

Tra i giovani talenti che concorrono per la finale di questa sessantesima edizione del Festival di Castrocaro Terme, vi è anche il quartetto maschile dei Metrò. Una finalissima che viene trasmessa su Rai 1 per la conduzione di Marco Liorni e Rossella Brescia con il contributo del comico siciliano Sergio Friscia. I Metrò sono l’unico gruppo maschile in lizza tra l’altro proponendo una musica a tratti decisamente innovativa. Tra l’altro è da segnalare come si sono fatti già conoscere ad altri importanti appuntamenti dove vengono messi in risalto nuovi talenti italiani. In particolare nel 2015 i Metrò hanno preso parte alla fase di casting del celeberrimo talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Il loro tentativo, tuttavia, non ebbe esito positivo in quanto i Metrò uscirono battuti da una sfida con il cantante solista Joshua per cui dovettero lasciare la trasmissione nel mese di novembre. Una sconfitta che la band volle all’epoca commentare con un messaggio affidato ai social nel quale traspirava grande sportività e fiducia nel futuro: “Quello che è successo oggi lo sapete. Quello che che ci riserva il futuro dipende solo da noi. È stata un’esperienza bellissima e un nuovo punto da cui partire.Tutto ciò che desideriamo è dall’altra parte della paura”.

DAI LOCALI DI PROVINCIA AL ROXY BAR

L’esperienza musicale dei quattro componenti dei Metrò originari di L’Aquila, è nata abbastanza recentemente. Per la precisione il loro sodalizio ha visto i natali nell’estate del 2013 allorché il gruppo all’epoca composto dal batterista Marco Fiorenza, dal chitarrista Luigi Tarquini e dal bassista Federico Fontana, era alla strenua ricerca di un frontman poi individuato nella persona di Antonio Sorrentino. Il motivo che ha portato alla scelta del nome del gruppo, riporta ad un locale di L’Aquila dove i quattro musicisti solitamente si incontravano per parlare e sognare sul mondo della musica. Nei primi mesi di attività, i Metrò hanno iniziato ad esibirsi nei principali locali di L’Aquila e dell’Abruzzo. In seguito arriverà anche l’esordio discografico con l’incisione del brano Non avere paura, inserito nella compilation relativa alla prima edizione del Soundwave Christmas Nights. Ad Amici nel 2015 hanno proposto un loro secondo brano inedito intitolato La parte più debole e quindi hanno partecipato a diversi concorsi e kermesse musicali come il Premio Lumezia, il Festival di Ghedi e alla storica trasmissione di Red Ronnie, Roxy Bar.

© Riproduzione Riservata.