NEL CENTRO DEL MIRINO/ Su Canale Nove il film con Clint Eastwood (oggi, 26 agosto 2017)

il film poliziesco nella prima serata di Canale Nove

NEL CAST ANCHE CLINT EASTWOOD E JOHN MALKOVICH

Nel centro del mirino, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 26 agosto 2017 alle ore 21.20. Una pellicola poliziesca di produzione statunitense con il titolo originale In the line of fire, è stata diretta dal regista tedesco Wolfgang Petersen, noto soprattutto per aver diretto il noto film fantasy La storia infinita (Die Unendliche Geschichte, 1984) di cui curò anche la sceneggiatura. Il soggetto e la sceneggiatura di Nel centro del mirino sono di Jeff Maguire che ricevette una candidatura ai premi Oscar per questo lavoro. Nel cast del film diversi attori illustri come Clint Eastwood che veste i panni dell'agente dei servizi segreti Frank Horrigan, al suo fianco nella veste dell'antagonista Mitch Leary c'è John Malkovich e infine come figura femminile compare Rene Russo, che è l'agente Lily Raines. Oltre alla candidatura per la miglior sceneggiatura originale, il film ricevette anche altre due candidature, una per il montaggio e una per John Malkovich come miglior attore non protagonista. Per il ruolo di Leary Malkovich ebbe altre nomination ai BAFTA, ai Golden Globe e agli MTV Movie Aeard. Il personaggio Frank Horrigan si ispira ad un vero agente dei servizi segreti, Clint Hill, che faceva davvero parte della scorta del Presidente John F. Kennedy a Dallas. Hill,durante l'intervista che gli fecero su una tv nazionale, disse di sentirsi responsabile per non essere riuscito ad impedire che il Presidente venisse assassinato. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Frank Horrigan è un agente dei servizi segreti con una lunga e onorata carriera alle spalle che però non si è mai potuto perdonare il più grande fallimento occorsogli nel suo lavoro. Frank faceva parte della scorta del Presidente Kennedy il giorno in cui questi venne assassinato a Dallas, il pensiero di non essere riuscito ad impedirlo lo tormenta. Un giorno, Frank, comincia a ricevere le telefonate di un uomo che dice di voler uccidere l'attuale Presidente, e Frank la considera l'occasione per rimediare a quell'errore del passato. Il killer si chiama Mitch Leary e dimostra subito una grande intelligenza ma anche la volontà di portare avanti uno scontro leale con Horrigan che dimostra di ammirare molto. Così tra poliziotto e assassino si instaura una sorta di complicità, mentre Frank deve cercare di fermare Leary prima che porti a termine il suo folle piano.

© Riproduzione Riservata.